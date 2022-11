Mediaworld continua “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday”, posticipato al 29 novembre

Da qualche tempo, ormai, nel penultimo mese dell’anno la parola più cliccata, quella sulla bocca di tutti, in ogni dove e in ogni luogo, è semplicemente quello che per gli americani è il giorno dopo il Ringraziamento.

Black Friday, un giorno in pratica dedicato allo shopping sfrenato con offerte senza precedenti, anche se ormai quell’ultimo venerdì di novembre si è dilatato. Troppo riduttivo inglobarlo in un’unica data, c’è chi è partito prima, chi come MediaWorld ha deciso di procrastinare la data entro il quale si possono trovare degli autentici affaroni.

“Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday” è stato posticipato addirittura a dopo il Cyber Monday, fino al 29 novembre. E’ l’occasione per regalarsi un’iPhone 13 scontato del 14% e ora sotto gli 800 euro. Display da 6,1″ 1170 x 2532 pixel, 4 GB di RAM, 128-256-512 GB espandibile, batteria da 3240 mAh. Non solo.

Fra i notebook spicca il LENOVO V V15 i3

Per coloro che non possono fare a meno di utilizzare dispositivi Android, il Samsung Galaxy A23, uno smartphone 5G da 128 GB, in colorazione nera, gode del 36,96% di sconto, scendendo addirittura a 219,99 euro, con spedizione gratuita o ritiro in negozio, fa lo stesso. L’Apple Watch SE GPS 40mm, in cassa in alluminio, color mezzanotte con cinturino sport Mezzanotte, Regular ora è disponibile a 279,99 euro.e che dire della cassa wireless Sony srsxe300b: facile da trasportare, impermeabile e antipolvere IP67, resistente all’acqua e agli urti, con 24 ore di durata della batteria e la funzione Ricarica Rapida.

Grazie all’esclusivo diffusore di Sony a forma lineare, il suono viene distribuito in modo uniforme, raggiungendo un campo sonoro più ampio e più profondo, con Echo Cancelling, due persone possono parlare in chiamata contemporaneamente senza interrompersi, e con Multipoint Connection è possibile connettere due dispositivi contemporaneamente. Il device gode del 38,5% di sconto e si porta via a 122,99 euro.

Fra i notebook spicca il LENOVO V V15 i3, 15,6 pollici, processore Intel Core i3, INTEL UHD Graphics, 8 GB SSD, 256 GB, nella colorazione grigia: 8 giga di RAM fino a 256 giga come capacità di memorizzazione totale, il Black Friday consente di acquistarlo a 349 euro, con il 38,66% di sconto. Smart TV convenienti? Ecco l’Hisense 32A4CG TV LED, 32 pollici, con diagonale dello schermo da 80 centimetri ad appena 159 euro, anziché 239, il prezzo di listino e con 33,47% di sconto. Il fondo il Black Friday non è solo (quest’anno) il 25 novembre.

FONTE