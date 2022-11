Se le trovate di Elon Musk per Twitter finora hanno incontrato critiche, l’ultima è stata davvero inaspettata. Il miliardario ha proposto un sondaggio per ripristinare l’account del presidente Donald Trump. E non sarebbe il primo utente controverso a tornare…

La parola al popolo (di Twitter)

Si sa da tempo che a Elon Musk piace utilizzare il suo account Twitter per dare notizie bomba dell’ultimo minuto o realizzare sondaggi. Ora che il social è suo pare che non voglia perdere questa abitudine e così è arrivato un nuovo tweet per raccogliere il parere degli utenti su una questione spinosa. Vale a dire se riammettere o meno Donald Trump all’interno della community.

Le risposte non sono tardate ad arrivare, tanto che i voti hanno superato le decine di milioni in poche ore. Il risultato è netto: il 51,8% dei votanti si dice favorevole, il 48,2% contrario. Il ban a vita per l’account dell’ex presidente, va ricordato, era arrivato l’anno scorso dopo dei post controversi non rispettosi delle linee guida del social. Ma già allora Musk non aveva fatto segreto del fatto di non essere d’accordo con la decisione di Twitter.

Mentre si svolgeva il sondaggio un altro account sospeso è stato riattivato, ossia quello del rapper Kanye West. L’artista era stato bloccato dal social a causa di una frase dai toni antisemiti postata a ottobre.

Un secco “no”

Già tempo fa intervistato riguardo al suo possibile interesse a rientrare su Twitter l’ex presidente aveva replicato che no, si era comunque stancato del social. Per di più nel frattempo va ricordato che il tycoon ha aperto il proprio social, Truth, ora presente anche all’interno del Play Store. E questo nuovo progetto, a sentire Trump, funziona molto meglio dell’uccellino azzurro che non l’ha mai troppo apprezzato.

Il popolo dunque ha parlato, ma per ora l’account riattivato resterà silente. Truth Social rappresenta un canale più diretto per l’ex presidente, che oltretutto punta a ripresentarsi alle elezioni del 2024. Abbandonarlo per tornare su Twitter per di più darebbe l’idea che si trattasse solo di un rimpiazzo temporaneo.

Musk dal canto suo intende riattivare anche altri account precedentemente sospesi, ribadendo come la libertà di parola sia fondamentale. Non però la libertà di diffusione, perché i post di incitamento all’odio saranno ben celati dall’algoritmo.

