Anche ho.Mobile festeggia il Black Friday con ricariche gratuite, chi può ottenerle?

Black Friday uguale ricarica omaggio. Vero o falso? Verissimo, anche se non è che queste ricariche free le distribuiscano per strada.

Sono infatti subordinate all’attivazione di una nuova SIM ricaricabile in un punto vendita abilitato di uno dei tanti operatori virtuali che popolano il mondo della telefonia mobile.

Parliamo di ho.mobile, che dallo scorso 23 novembre ha messo a disposizione dei suoi nuovi clienti che attivano una SIM Card ricaricabile in uno dei punti vendita abilitati una ricarica telefonica omaggio come promozione del Black Friday. Annunciata sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, l’iniziativa è dedicata ai nuovi clienti ho. Mobile residenti in Italia o quantomeno domiciliati nel nostro Paese. L’iniziativa è valida per tutte le attivazioni effettuate entro il 30 novembre ma la ricarica omaggio può essere riscattata entro il 15 gennaio 2023.

Ricarica gratis con portabilità o senza

Per attivare la nuova offerta e quindi avere la possibilità di riscattare una ricarica omaggio, i clienti possono usufruire dell’iniziativa chiamata ho. Black Friday attivando una SIM ricaricabile, e possono trovare la lista dei negozi abilitati sul sito dell’operatore. L’acquisto della SIM Card va fatto tra il 23 e il 30 novembre e si può scegliere tra tutte le varie offerte che l’operatore ha attive. Ma soprattutto l’offerta è valida sia per i nuovi clienti che attivano una card da zero, oppure anche per quelli che passano a ho. Mobile in portabilità da altro operatore.

Per potere poi avere la possibilità di usufruire dell’iniziativa, è necessario che l’attivazione venga completata, anche dopo il 30 novembre, e poi per ottenere la ricarica telefonica omaggio, è necessario effettuare il primo rinnovo mensile successivo all’attivazione dell’offerta, pagando dunque il corrispettivo previsto dall’offerta sottoscritta. Una volta fatta tutta questa procedura, il cliente ottiene una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro. La richiesta della ricarica va fatta entro il 15 gennaio 2023 inviando un messaggio WhatsApp al numero 3791001001, scrivendo esclusivamente il codice “CASTAGNA”.

A quel punto, entro il 30 gennaio 2023 verrà accreditata sulla SIM Card del cliente la ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro. Nel caso in cui venga effettuata una attivazione con portabilità, l’operatore effettuerà il trasferimento del credito telefonico non ancora utilizzato al momento della disattivazione della SIM. La ricarica omaggio non concorrerà a prolungare la vita della scheda telefonica, la quale verrà comunque disattivata entro un anno dall’ultima ricarica a pagamento.

Ai fini della richiesta della ricarica telefonica omaggio, i messaggi inviati antecedentemente al primo rinnovo e/o contenenti un testo ulteriore o diverso rispetto al codice “CASTAGNA” non verranno considerati validi.

