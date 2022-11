Iliad gran risparmio con il Black Friday, Flash 120 e Flash 150 a prezzi irripetibili

Il Black Friday di Iliad va bene oltre il concept entro il quale è definito il giorno dei giorni per lo shopping, a novembre.

L’operatore di telecomunicazioni italiano, ma parte dell’arcinoto gruppo parigini, quelli dei “351”, “352” e, limitatamente ai blocchi compresi tra il 351-3 e il 351-9 e al blocco 352-0, ha fatto scattare il countdown, direttamente sul sito ufficiale, che durerà fino al 15 dicembre, alle ore 10.

Tanto il lasso di tempo per aderire all’offerta di Iliad denominata Flash 120, dove il centoventi sta per i giga utilizzabili dal cliente per tutta la durata del mese, insieme a minuti e SMS illimitati, nel Belpaese, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni, internet 4G/4G+. E ancora: minuti e SMS illimitati + 7GB dedicati in Europa. Tutto a 7,99 al mese. Per sempre.

Nel segno dei giga (in più) e del 5G

A questo costo, va aggiunta l’una tantum per la SIM, 9,99 euro. Ma allo stesso prezzo viene aggiunto il 5G incluso che da oggi diventa giga 150. Tutte e due le offerte possono essere attivati anche dai già clienti iliad che desiderano soltanto aumentare i giga a loro disposizione. Per quanto riguarda i paesi inclusi nel roaming, sono questi: Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria.

Inclusi nell’offerta Flash 120 di Iliad anche i servizi: Mi richiami, Hotspot, scatto-risposta, il piano-tariffario e il controllo-credito residuo, la segreteria telefonica, nonché la portabilità del numero. Nella Flash 150, invece, i minuti sono illimitati, i giga arrivano a 150, appunto, in 5G. Roaming zero: 9 GIGA dedicati, servizi inclusi: mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica.

Qui tutto è riservato ai nuovi numeri che attuano la portabilità del numero da altro operatore, oppure i clienti Iliad che desiderano incrementare il numero di GIGA a loro disposizione (Voce, Giga 30, offerta iliad 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 70, Flash 100, Flash 100 5G, Giga 100, Flash 120). Tutto comunque a 9,99 euro al mese, in pratica due euro in più della Flash 120, ma con la grande variante data dal 5G. 9,99 è anche il costo aggiuntivo della SIM. Entrambe le offerte si attivano sul sito ufficiale, ma anche Simbox e Corner che si trovano soprattutto nei centri commerciali, ma un po’ ovunque.

