Arriva un nuovo volantino da Trony, fino a fine mese tanti sconti per il Black Friday

Con martedì 22 novembre parte la settimana del Black Friday anche nella catena italiana più amata, Trony. Fino al 30 novembre sconti e offerte sia sul negozio online che all’interno degli store fisici con un’ampia sezione dedicata al gaming.

Un Black Friday…per Samsung

Il volantino di Trony per il Black Friday ha stabilito sei categorie di prodotti in offerta: Televisori, Telefonia, Informatica & Gaming, Apple, Grandi e Piccoli Elettrodomestici.

Nella sezione dedicata ai telefoni, una delle più assaltate, a farla da padrone sembrano essere i modelli Samsung Galaxy. Troviamo l’S22 Ultra con uno sconto del 29% e la possibilità di effettuare l’acquisto in 20 rate da 44,95 euro al mese. Il tutto a tasso zero. Stesso discorso vale per l’S22+ in offerta ad appena 729 euro e formula rateale identica (a 36,45 euro al mese). Entrambi questi Samsung di ultima generazione non prevedono alcun anticipo per portarli subito a casa.

Senza possibilità di pagamento a rate ma comunque con sconti più che interessanti ci sono anche il Galaxy A53 con la sua batteria ultracapiente che appare in volantino scontato del 27%. Trony propone anche il Watch4 Classic della Samsung al 50% di sconto. Uno smartwatch con integrato il sistema di monitoraggio del sonno e della saturazione sanguigna. Anche le Galaxy Buds sono in offerta, a soli 79,90 euro.

Offerte per tutte le console

I negozi della catena italiana al momento potrebbero essere il paradiso dei gamer. Persino per quelli meno considerati di solito, ossia i fan della Nintendo Switch. La console è in offerta a 299,90 euro con inclusa la cartuccia di gioco per Mario Kart 8 Deluxe. Anche altri titoli per la Nintendo ottengono uno sconto se acquistati insieme, come Pokémon Scarlatto e Violettoo anche il pacchetto Battle League Football + Splatoon 3.

Per chi ha già la PS5 ci sono offerte sui controller DualSense che accoppiati nei colori bianco e nero vengono solo 49,90 euro. In più ci sono diversi titoli a soli 29,90 euro nel volantino, tra cui il remake di The Last of Us e Ghost of Tsushima.

Non mancano all’appello neanche i giochi per la Xbox, tra cui FIFA 23. Ma soprattutto risalta l’offerta sulla console Xbox Series X, a soli 249 euro. I controller wireless presentano invece uno sconto del 33%.

Per tutti i gamer ci sono in volantino anche delle comodissime poltrone Ryon in sconto al 29%.

🔴 FONTI: Trony

Link diretto: Volantino