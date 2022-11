Paura dei pagamenti con carta di credito? Questa userà la vostra impronta digitale, mai vista tanta sicurezza

Quanto volte abbiamo rinunciato a fare un acquisto online, seppur conveniente, per non dover inserire i dati della carta di credito in un sistema che non ci dà fiducia. O non abbiamo nemmeno acquistato in negozio per lo stesso motivo?

Oggettivamente il rischio di furto dei dati sensibili, anche quelli relativi alle carte di credito, è molto alto. Ma c’è chi sta pensando anche a risolvere questo problema.

E’ infatti in via di realizzazione una nuova carta di credito che prevede una verifica biometrica sia per i pagamenti contactless, sia per quelli a contatto diretto (ossia inserendo la carta nel POS). Si tratta di un sistema di pagamento che permette di autorizzare le transazioni appoggiando semplicemente il dito sulla carta di credito, un sistema che Sella Personal Credit sta iniziando a sperimentare con l’inserimento di un piccolo chip nella carta che permetterà di fare pagamenti usando l’impronta digitale.

Sella avvia la sperimentazione

La sperimentazione avviata da Sella Personal Credit sarà riservata a un target selezionato di clienti in Italia, a cui verrà consegnato un kit contenente un dispositivo particolare, chiamato “sleeve”, che consentirà di registrare in completa autonomia la propria impronta digitale sulla carta di credito. Una vera comodità che eviterà al clienti di doversi recare in filiale per poter attivare il sistema di riconoscimento biometrico.

La carta sarà immediatamente pronta a essere usata non appena registrata l’impronta digitale sul chip, e non avrà nessuna necessità di batterie. Il chip biometrico infatti viene alimentato direttamente dal POS quando viene effettuato un pagamento in modalità contatto, e dal campo magnetico in caso di transazioni effettuate in modalità contactless. Per poter pagare, basterà poggiare il dito sull’apposito spazio dove si trova il chip biometrico nella parte anteriore della carta per autorizzare il pagamento in maniera del tutto sicura.

La carta emessa da Sella Personal Credit farà parte del circuito Visa ed è stata sviluppata in partnership con IDEMIA. Il bello di queste carte è che possono essere utilizzate in tutto il mondo e sono riconosciute da qualunque tipo di POS o di sportello Bancomat. “Questa nuova carta abilita una modalità di riconoscimento che molti già utilizzano ogni giorno sui propri smartphone e sottolinea la costante attenzione del Gruppo nell’offrire soluzioni sempre più all’avanguardia per andare incontro alle rinnovate esigenze personali“, ha affermato Giorgio Orioli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sella Personal Credit. “La collaborazione con IDEMIA e Visa conferma questa visione che punta ad arricchire l’esperienza di pagamento dei nostri clienti garantendo allo stesso tempo semplicità e sicurezza“.

FONTE