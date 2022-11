Flightly è quello che fa per te se vuoi un viaggio senza pensieri, puoi usarlo anche offline

Ora che finalmente gli aeroporti sono tornati a regime una delle app che sta riscuotendo successo è Flightly, amica di tutti i viaggiatori internazionali. Può infatti fornire in tempo reale i dati su tutti i voli. In più continua a funzionare anche a bordo dell’aereo.

Flightly, l’amica dei passeggeri

Quante volte l’ansia di perdere un volo o che questo venisse annullato hanno attanagliato i passeggeri in fila al check-in? Tante, troppe. Proprio per questo un’applicazione mirata a tenere aggiornati in tempo realeè ciò che tutti vorrebbero avere sul telefono. Ma esiste già e il suo nome è Flightly.

Ciò che i suoi sviluppatori hanno messo da subito in chiaro è che l’app è pensata per i passeggeri. Per ogni volo di interesse inizia a fornire informazioni alcune ore prima del decollo e anche una volta che il telefono è in modalità offline continua a funzionare anche se solo per stime. In caso di accesso a una rete Wi-Fi i dati potranno comunque tornare a essere forniti in tempo reale.

Tra le informazioni che Flightly può dare ci sono gli orari, il gate da cui partirà il volo, eventuali ritardi e i tempi di percorrenza. Tutto questo è disponibile sia per le tratta nazionali che per quelle oltreoceano.

iOS 16.1 alleato in volo

Sulle compagnie aeree americane c’è un servizio di rete base che solitamente permette di utilizzare iMessage, il servizio di messaggistica per i dispositivi Apple. Se l’iPhone possiede iOS 16.1 sfruttando questo protocollo non si possono solo scambiare messaggi ma anche aggiornare i dati di Flightly.

L’applicazione ha inoltre deciso di fare un altro regalo ai suoi utenti degli USA in occasione del Giorno del Ringraziamento, che sarà giovedì 24 novembre. Dato che in questa occasione moltissimi cittadini e studenti rientrano dalle famiglie il servizio risulterà gratuito per due giorni. In questo modo anche con traffico aereo intenso i passeggeri potranno comunque usare Flightly per dare notizie sul loro arrivo.

Va precisato che il servizio ha una sua versione gratuita che però fornisce solo le informazioni di base e non le aggiorna in tempo reale. Da quando è stata introdotta la Dynamic Island sugli smartphone inoltre è possibile vedere i dati dell’app direttamente da lì senza scorrere il menu del dispositivo per cercare l’icona dell’aereo. Ma anche questo solo con l’abbonamento.

🔴 FONTI: techcrunch.com