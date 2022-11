Arriva DJI O3 Air Unit, il modulo fotocamera con un sensore incredibile

Si sentiva il suo tipico rumore nell’aria. Lo attendevano in tanti, visti gli altrettanti rumor che aleggiavano sul nuovo gioiellino di casa DJI.

La Dà-Jiāng Innovations ha rilasciato un nuovo modulo fotocamera, con un sensore incredibile.

DJI Sciences and Technologies, semplicemente DJI, è una arcinota società di Shenzhen, una società leader mondiale nella produzione di veicoli aerei senza pilota commerciali per la fotografia aerea e videografia, che progetta e produce anche sospensioni cardaniche, telecamere sportive, stabilizzatori per telecamere, piattaforme di volo, sistemi di propulsione e sistemi di controllo del volo. Integrando la tecnologia di trasmissione video all’avanguardia di DJI in un corpo compatto e leggero, il DJI O3 Air Unit – così si chiama il nuovo gioiello cinese – porta l’esperienza in FPV a nuovi livelli. Sperimenta una trasmissione video ad alta definizione eccellente, da lunghe distanze e con bassa latenza.

Un FOV grandangolare di 155°

Come ampiamente preannunciato dalle tante indiscrezioni sul nuovo dispositivo made in DJI, lo O3 Air Unit spicca nelle sue prestazioni di imaging, tutto merito del del sensore da 1/1.7 pollici, un FOV grandangolare di 155°, una tecnologia video di punta e molti altri aggiornamenti. È inoltre compatibile con un’ampia gamma di prodotti e offre una soluzione di trasmissione video che ti permette di sprigionare la tua creatività.

Fra le funzioni aggiuntive, ecco una trasmissione video a bassissima latenza e inferiore a 28 ms. Un sensore da 48 megapixel per immagini di qualità superiore e ad alta definizione, Video in slow motion da 2.7K/120fps e una fluidità di trasmissione garantita da un algoritmo di punta che migliora le riprese dal vivo e abbassa ulteriormente la latenza minima. Apertura a f/2.8 per una profondità di campo eccellente, leggero e compatto come il suo predecessore e il DJI Digital FPV System per una facile installazione, ora anche con supporto RockSteady per creare filmati ancora più performanti.

Dotata di trasmissione video DJI O3+, DJI O3 Air Unit offre una serie di potenti capacità di trasmissione video innumerevoli: controlla il drone con una reattività istantanea e ottiene feed live nitido e fluido. Le antenne omnidirezionali 2T2R garantiscono ulteriormente la stabilità e la fluidità della trasmissione video all’interno del raggio di copertura del segnale. Il dispositivo è già disponibile sul sito ufficiale di DJI O3 Air Unit, e i primi esemplari sono andati letteralmente a ruba. Forse anche per il suo prezzo: 249 euro con modulo fotocamera e trasmissione, antenne e cavo 3 in 1 incluse nella confezione.

FONTE