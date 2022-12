Moto Edge 40 Pro: i primi dettagli in rete, il nuovo top gamma è spettacolare

I primi rendering creano maggiori aspettative rispetto a quanto immaginavano i fans di Motorola. Il nuovo gioiello del colosso di Chicago, quelli a cui van attributo la prima chiamata senza filo, stanno per lanciare uno smartphone top di gamma.

Lo dicono a chiare lettere i rendering trapelati online, che rivelano come il Motorola X40 Pro (probabilmente Motorola Edge 40 Pro e Motorola Edge Plus 2023 nei mercati internazionali) presenterà un design del modulo della fotocamera aggiornato.

Invece di un’isola della fotocamera a forma di pillola come il suo predecessore, il Moto Edge 30 Pro, il dispositivo sfoggerà un’isola della fotocamera quadrata che ospita tre sensori della fotocamera e un flash. Nella parte anteriore, il telefono avrà un display curvo con un foro centrato per il selfie shooter e cornici minime in alto e in basso. Poco dopo che Qualcomm ha annunciato il suo ultimo chipset di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2, diversi OEM di smartphone hanno ironizzato sui prossimi smartphone con il nuovo chip.

Misure e data di rilascio

Motorola, dal canto suo, ha per il momento condiviso un teaser per dare un assaggio della serie Moto X40, confermando proprio che avrebbe cucito un abito su misura per l’ultimo SoC Qualcomm. Sebbene la società non abbia rivelato ulteriori dettagli, il famoso leaker OnLeaks permette proprio di farsi un’idea riguardo al nuovo smartphone, in arrivo.

I rendering mostrano tasto del volume e il pulsante di accensione sul bordo destro del dispositivo, una griglia dell’altoparlante e un microfono secondario sul bordo superiore e una porta USB-C, uno slot SIM, un’altra griglia dell’altoparlante e il microfono principale sul fondo bordo. Sebbene la perdita non condivida alcun dettaglio hardware, OnLeaks afferma che il Motorola X40 Pro misurerà circa 161,3 x 73,9 x 8,6 mm.

I recenti teaser apparsi sull’autorevole Weibo confermano ulteriormente che il Motorola X40 Pro avrà un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Si ipotizza che Motorola potrebbe offrire un pannello OLED FHD+ ad alta frequenza di aggiornamento da 165Hz sullo smartphone, insieme a una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 50 MP e una teleobiettivo da 12 MP. batteria: 5.000mAh con ricarica 68W. Il debutto di Moto X40 (Pro) è atteso per il mese di dicembre, il rilascio della variante internazionale Moto Edge 40 Pro sarebbe invece previsto per l’inizio del 2023.

FONTE