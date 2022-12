Sta arrivando il nuovo Samsung Galaxy M54 5G, un mid-gamma tra i migliori?

L’utilità di una multipiattaforma per il benchmarking, un punto di riferimento per Mac OS X e Windows ma non solo, che risponde al nome di Geekbench, apre le porte a un nuovo smartphone made in Samsung.

Il Samsung Galaxy M54 5G, con le sue prestazioni, ha appena fatto capolino su Geekbench. L’elenco rivela che il nome del modello del telefono è SM-M546B e che è alimentato da un chipset Samsung s5e8835, che è probabilmente l’Exynos 1380.

Geekbench rivela anche che il Galaxy M54 5G eseguirà Android 13 con OneUI 5 e avrà fino a 8 GB di RAM (è molto probabile che ci sarà anche una versione da 6 GB). Il chipset elencato ha un processore quad-core con due cluster: 4 core a 2,4 GHz e altri 4 a 2,0 GHz. Samsung, dunque, sta per aggiornare la sua gamma Galaxy serie M. Il colosso tecnologico sudcoreano sta lavorando al lancio di più telefoni Galaxy serie M, uno dei quali è proprio il Samsung Galaxy M54 5G. Il dispositivo debutterà come successore del Galaxy M53 5G, che è attualmente disponibile per l’acquisto in India per circa Rs 26.000. Il Galaxy M54 5G dovrebbe essere lanciato presto in vari mercati, tra cui l’India.

Dove e quando potrà uscire

Il colosso di Seoul non ha confermato alcun dettaglio né le tempistiche del lancio, ma l’elenco apparso su Geekbench è inequivocabile, evidenzia come lo smartphone non presenterà un processore MediaTek o Qualcomm. SoC Samsung s5e8835, ora quasi tutto concordi sul fatto che sarà l’Exynos 1380: un ribaltone, dunque, che vedeva in pole lo SoC Snapdragon 888. Smartphone da quattro core con clock a 2,4 GHz e quattro core con clock a 2,0 GHz. È inoltre abbinato a una GPU Mali-G68.

La variante del Galaxy M54 5G elencata su Geekbench ha 8 GB di RAM, qui è plausibile aspettarsi che Samsung lanci anche il telefono con 6 GB di RAM. È probabile che il telefono offra fino a 128 GB o forse anche 256 GB di memoria interna. Il prossimo smartphone Galaxy di Samsung funzionerà anche con l’ultimo aggiornamento di Android 13, pronto all’uso. Non sarebbe una sorpresa vedere il telefono dotato di uno strato di One UI 5.0 in cima, che introduce molte nuove funzionalità e modifiche al design.

Lo smartphone del colosso sudcoreano ha ottenuto 750 e 2696 nei test single-core e multi-core di Geekbench, il che lo inserirebbe in un mid-gamma, tra i migliori però. Sono in molti a pensare che lo smartphone verrà lanciato prima in India, a inizio 2023.

FONTE