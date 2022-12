Promo Christmas di Fastweb: con 7,95€ puoi avere 150 GIGA al mese e non solo

Per Natale arrivano offerte anche da parte degli operatori telefonici e prima di tutti si fa avanti Fastweb. Con Fastweb Mobile Promo Christmas a partire già dal primo di dicembre e fino al 31 gennaio si possono avere 150 Giga a 7,95 euro al mese.

Fastweb Mobile Promo Christmas

Per chi volesse farsi un regalo di Natale in anticipo, o meglio farlo al proprio smartphone c’è un’ottima promozione di Fastweb già attiva da un po’. Un’occasione che sarà possibile cogliere anche per tutto gennaio 2023 per pagare solo 7,95 euro al mese per minuti illimitati e 150 GB di connessione in 5G per dispositivi compatibili e oltre a 100 SMS.

Per la nuova SIM che servirà ad attivare l’offerta basta aggiungere 10 euro se l’acquisto avverrà online e la spedizione sarà gratis. In negozio il costo sale invece a 20 euro più i 7,95 euro della prima ricarica.

Le chiamate senza limiti non valgono solo per i contatti in Italia ma anche per quelli in alcuni stati esteri, che includono Francia, Germania, UK, Svezia, Svizzera e Australia. Per ogni gigabyte extra una volta superato il tetto massimo occorre pagare 6 euro (si può chiedere per un massimo di 10 volte al mese. Invece ogni SMS in più porta a un addebito ulteriore di 5 centesimi. Senza dubbio una delle offerte migliori di questo periodo.

Roaming anche all’estero

Per le chiamate come precisato non ci sono problemi, ma in più Fastweb ha deciso di aiutare chi si dovesse trovare temporaneamente all’estero anche per il roaming. In tutta Europa, includendo anche Regno Unito e Svizzera, si può navigare con 8GB al mese, conservando anche i 100 SMS al mese.

Fuori dall’Europa naturalmente si paga a consumo e come precisa l’operatore all’estero la qualità e la velocità della connessione possono variare a causa della copertura e di altri fattori.

L’offerta Fastweb comprende anche la Segreteria telefonica, la verifica del credito e naturalmente la notifica di avviso di chiamata. Va specificato che per chi teme di sforare più volte il limite di GB mensili anziché pagare ogni volta 6 euro per un singolo gigabyte si può attivare l’opzione “10 Giga plus”. In questo modo ogni mese si attivano 10 GB in più sempre con l’addebito di altri 6 euro.

La tariffa di 7,95 euro al mese è garantita per almeno 12 mesi a partire dall’attivazione.

