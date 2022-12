Arriva la promo Tiscali Smart 200, con tanti Giga e non solo a 8,99€ mensili

Operator Attack. Vengono definite così quelle proprio, legali e legalizzate, che in un mercato sempre più libero, permettono agli operatori telefonici, virtuali e non, di offrire soluzioni vantaggiose ha chi lascia un operatore per andare da un altro.

In questo contesto di Operator Attack si inserisce la promo di Tiscali, chiamata Smart 200, riservata solo a chi toglie la portabilità da Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile, per entrare nel mondo dell’operatore di telefonia mobile, che si appoggia a TIM.

Un’offerta a tempo determinato, iniziata il 2 dicembre che terminerà l’8, come si evince dal countdown fatto scattare da Tiscali per la promo, direttamente sul suo sito. In questa finestra temporale, a soli 8,99 euro, sempre per chi proviene da Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile, verranno offerti minuti illimitati e 100 sms, 200 giga al mese in 4G con velocità fino a 225 Mbps in download, spedizione e attivazione SIM gratis, così come il trasferimento di chiamata e segreteria telefonica.

L’offerta si rinnova automaticamente mensilmente

A questi 8,99 euro al mese si deve aggiungere un contributo SIM una tantum di dieci euro, per un totale quindi di 18,99. Nessuna spesa imprevista, dunque, tutto alla luce del sole, a prescindere se la promo piaccia a o meno. Una volta terminati i GB dell’offerta puoi bloccare temporaneamente la navigazione per evitare spese extra. Non solo. Grazie all’App MyTiscali puoi controllare i tuoi consumi in qualunque momento e ovunque ti trovi. Viaggi senza pensieri: nell’Unione Europa si possono usare fino a 7,36 GB e tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, senza costi aggiuntivi. Chiaramente non ci sono vincoli di durata o costi di disattivazione.

Una doppia opportunità di acquisto, nei negozi fisici sparsi a macchia di leopardo un po’ di in tutta Italia, oppure online. Conclusa la sottoscrizione dell’offerta, Tiscali promette di inviare a casa la nuova SIM, entro due giorni lavorativi. Validare la SIM è molto semplice: l’utente dovrà eseguire una semplice procedura di verifica sul MyTiscali, allegando eventuale documentazione mancante e il codice ICCID della SIM ricevuta. Anche in questo caso, tutti attivato entro le 48 ore successive alla validazione.

L’effettiva attivazione del traffico incluso nell’offerta verrà notificata via SMS entro 24 ore dall’attivazione della SIM. L’offerta si rinnova automaticamente mensilmente. In caso di credito insufficiente o qualora si volesse interrompere il rinnovo è sufficiente inviare un msg al 4130 con il testo “tiscalismart200se no” entro 24 ore dal rinnovo.

