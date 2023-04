RIVISTO – L’emoji che più utilizzi rivela la tua personalità: funziona davvero, prova il test

In base all’emoticon selezionata sarete in grado di portare alla luce la vostra vera personalità. Quale sceglierete per l’occasione?

I test sulla personalità possono essere molto strani, lo ammettiamo, ma è anche vero che quando ci viene proposta una sfida che ha, come base, una situazione particolare, è probabile che vi sia un ragionamento dietro.

Come potete vedere nella prima immagine, sono presenti tre emoticon diverse e che esprimono sensazioni differenti. Nel primo caso troviamo la faccina dell’occhiolino, nel secondo quella del bacio e nella terza quella del pollice in su. Dunque parliamo di emoji molto usate e che ognuno di noi fa uso in circostanze diverse. Ebbene possono nascondere dei tratti della nostra personalità.

Scegli l’emoticon e ti dirò chi sei, è appurato: ecco che cosa dicono su di te

Andando con ordine potremmo parlare dell’emoji che fa l’occhiolino, solitamente scelta dalle persone dotate di una grande ironia e che amano scherzare alla follia. Chiunque li conosce come degli individui simpatici e gentili, che nonostante il loro modo di fare dispettoso possono rivelarsi essere più che affidabili per certi incarichi. E dato che sanno come divertirsi, nessuno rimarrebbe in disparte grazie al fatto che coinvolgano tutti.

Se invece la vostra preferenza riguarda l’emoji del bacio, è molto probabile che siate delle persone affettuose e che tengono al prossimo, al di là del fatto che conoscano in maniera approfondita la gente o meno. Quando provate un bene verso qualcuno avete l’istinto di dimostrarlo tramite i fatti e non le parole e vi rende spontanei argomenti che, di solito, non lo richiederebbero. Siete anche convinti di ciò in cui credete, e niente e nessuno sarebbe in grado di farvi cambiare idea se non con delle buone ragioni.

In caso la vostra emoji preferita fosse quella a forma di pollice in su non escludiamo la possibilità che siate delle persone facilmente condizionabili dall’opinione altrui, come se dipendeste da ciò che dicono coloro che vi circondano. Non adorate particolarmente perdere una discussione e vorreste che qualcuno vi seguisse, in aggiunta la costante necessità di sentire una approvazione da una persona, in un modo o nell’altro, vi fa sentire bene, seppur sarebbe il caso di non dipendere troppo dalle loro parole.