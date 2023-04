Batteria auto scarica, niente paura: come ripartire facilmente

Sei in strada e si scarica la batteria dell’auto? Niente paura, ecco il metodo semplice per ripartire

Possedere un’automobile può essere molto utile, ma anche impegnativo, poiché comporta la responsabilità di prenderne cura e la gestione dei potenziali problemi che possono presentarsi.

Uno di questi problemi può essere la batteria dell’auto che si scarica. È un inconveniente comune a cui può capitare a tutti di dover far fronte. Nel resto dell’articolo spiegheremo cosa fare in questi casi e come prevenire la batteria dell’auto dallo scaricarsi.

Come fare quando si ha la batteria dell’auto scarica

La batteria dell’automobile svolge un ruolo essenziale nel far funzionare la macchina. Essa fornisce l’energia elettrica necessaria per far partire il motore e alimentare i vari componenti elettronici dell’auto. Tuttavia, ci sono diversi motivi per cui la batteria dell’auto può scaricarsi, ad esempio, lasciare accesi i fari o la radio per un lungo periodo di tempo senza far girare il motore, o perché la batteria è vecchia e ha bisogno di essere sostituita. Quando la batteria dell’auto si scarica, può essere impossibile far partire la macchina. Nel resto dell’articolo spiegheremo cosa fare in caso di batteria dell’auto scarica e come prevenire questo inconveniente.

Se la batteria dell’auto mostra segni di debolezza, la soluzione migliore è quella di portarla in officina e farla sostituire. Se invece l’auto non si accende più, la soluzione è quella di ricorrere all’aiuto di un’altra auto e di utilizzare dei cavi per collegare le due batterie. Si dovrà collegare il cavo rosso ai poli positivi e il cavo nero ai poli negativi e far partire l’auto “carica”. Dopo aver aspettato un po’, tenta di far partire l’auto ferma ed effettua la ricarica. Una volta fatto questo, è possibile togliere i cavi (prima il nero e poi il rosso), ma ricorda di lasciare il motore acceso per circa trenta minuti. Inoltre, è importante non utilizzare alcun accessorio elettronico in questo lasso di tempo.

Se non si dispone dei cavi, l’unico modo per avviare un’auto con la batteria scarica è l’accensione a spinta. Si deve girare la chiave per accendere l’impianto elettrico e spingere l’auto fino a una certa velocità, quindi lasciare la frizione per accendere il motore. È importante lasciare l’auto accesa per almeno mezz’ora per ricaricare la batteria. In caso di problemi o di pericolo, è meglio contattare il soccorso stradale. Per evitare di avere una batteria scarica, è importante controllarne l’età e sostituirla se necessario, soprattutto se si incontrano problemi durante l’avviamento dell’auto. La sostituzione della batteria costa in media tra i 50€ e i 100€.