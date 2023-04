Nuova bufera in casa di Will Smith: forti critiche alla moglie Jada. Cosa è successo

Una nuova bufera ha coinvolto Will Smith. In queste ore ci sono state delle critiche alla moglie Jada: che cos’è successo in queste ore.

Will Smith è nuovamente al centro della bufera ad Hollywood. Stavolta nel mirino della critica ci finisce la moglie Jada Pinkett. Il suo ultimo lavoro falsifica dei falsi-storici e promuove l’afro-cetrismo. Scopriamo quindi che cos’è successo alla famosa attrice americana.

Tra gli attori più attivi di Hollywood troviamo certamente Will Smith e la moglie Jada Pinkett. In queste ore però sono parecchie le critiche intorno alle due amate personalità. Jada Pinkett ultimamente è stata protagonista di ‘Cleopatra’ una mini serie prodotta per Netflix. Qualcosa però è andato storto per tutti gli amanti della storia, che hanno fatto notare le numerose incongruenze tra il prodotto della piattaforma streaming e quanto successo secondo le ricostruzioni ufficiali.

Secondo quanto riferito proprio dalle fonti storiche ufficiali seguite fino a oggi, Cleopatra VII Philopathor fu una discendente di Tolomeo I Soter, un generale greco macedone che regnò in Egitto quando faceva parte dell’impero di Alessandro Magno. Proprio da qui sono nate le critiche di Duane W. Roller. L’archeologo americano ha spiegato che la serie televisiva favorisce l’afro-centrismo. Scopriamo quindi tutte le motivazioni dietro la critica fatta da Duane W. Roller.

Will Smith ancora al centro delle polemiche: le critiche a Jada per ‘Cleopatra’

La Cleopatra di Jada Pinkett secondo le critiche ‘falsifica i fatti storici’. Le critiche principali sono arrivate specialmente su Twitter e TikTok. Altre grandi critiche sono arrivate da diversi media ellenici ed egiziani. Il dito sarebbe puntato principalmente sull’origine non africana della regina egiziana ovvero l’origine macedone, quindi greca. A schierarsi contro la serie di Netflix ci hanno pensato anche gli archeologi di tutto il mondo.

Infatti secondo Zahi Hawass nel documentario con Jada Pinkett sono stati falsificati i fatti storici. Anche Hawass ha ricordato l’origine greca di Cleopatra e secondo l’archeologo il prodotto di Netflix promuove l’afro-centrismo. Stiamo quindi parlando di un’ideologia guidata da neri americani e neri in Sud America che promuove l’idea del “ritorno in Egitto”, scacciando gli egiziani rei di aver rubato la loro cultura e la loro storia. Sempre secondo l’afrocentrismo i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani ne hanno usurpato l’identità.

Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato anche l’archeologo Duane W. Roller secondo il quale non ci sono evidenze che Cleopatra fosse di origine africana. Ad intervenire nelle ultime ore ci ha pensato proprio la Pinkett Smith che ha affermato che Cleopatra è una regina che molti conoscono ma non nella sua verità. Insomma sono numerose le critiche che ha attratto l’ultimo prodotto di Netflix con protagonista la moglie di Will Smith.