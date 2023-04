New Martina, la star della telefonia: tutti in fila al suo negozio

La star della telefonia sbanca con Tik Tok: l’imprenditrice apre un nuovo negozio e sono tutti in fila per i suoi accessori

Su Tik Tok si chiama New Martina ma il suo vero nome è Carmen Fiorito. Una ragazza di a mala pena 30anni, già diventata imprenditrice con un fatturato che supera il milione. Dal 2020 ad oggi ha avuto un incremento superiore al 90% dei suoi guadagni grazie alla piattaforma Tik Tok che l’ha mandata virale in tutta Italia.

New Martina è un negozio di elettronica, in particolare si occupa di dispositivi come smartphone e tablet, completando il servizio con la vendita e il ricambio degli accessori. È così che infatti New Martina, o meglio, Carmen, è riuscita a farsi conoscere in tutta Italia: applicando pellicole protettive e postando i video su Tik Tok.

Come tutti i fenomeni virali, anche lei a ricevuto non poche critiche sul social per via del fatto che le cover che lei vende con un rincaro notevole, sono in vendita anche su Aliexpress a pochi euro. Nonostante molti account abbiano appurato il fatto che si tratti della stessa marca, rivenduta a prezzi molto più alti, New Martina continua per la sua strada ricevendo clienti da Milano, Roma, Torino, direttamente a Napoli, nel suo negozio.

Il fenomeno imprenditoriale che è diventato virale su Tik Tok: chi è New Martina

Un fenomeno imprenditoriale da studiare, probabilmente uno dei più grandi successi italiani di Tik Tok (considerando che si partiva da un piccolo negozietto di Napoli). Come racconta la protagonista di questa storia, mentre tutti la criticano per il fatto che lei abbia passato gli anni a mettere pellicole, è riuscita a portare avanti un’azienda con un fatturato enorme, semplicemente con uno shop online e con un piccolo negozio nella città di Napoli.

In questi mesi, in particolare, abbiamo visto la nuova apertura: uno store più grande, ricostruito da zero, per ottimizzare il lavoro con un bancone fatto apposta per velocizzare l’applicazione delle pellicole protettive degli smartphone, e con un settore a parte instagrammabile dove poter scattare le foto insieme a Carmen.

Il brand New Martina ha puntato tutto sulla fidelizzazione del cliente attraverso la forte impronta lasciata dal carattere esuberante della ragazza: ridendo e scherzando, intrattenendo la sua community su Tik Tok, nel frattempo è riuscita a costruire un vero piccolo impero. Per quanto sia stata criticata, bisogna ammettere che in un’Italia come quella di oggi, dove tutti pensano a puntare il dito invece di agire, una ragazza così piccola che si dà da fare quotidianamente senza favoritismi è solo da lodare.