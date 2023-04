PayPal, i clienti sono a rischio truffa in questo periodo: c’è una cosa che va evitata

I clienti di PayPal adesso sono a rischio truffa. In questo periodo stanno proliferando i raggiri: cosa evitare per sfuggire al raggiro.

PayPal è un servizio sempre più utilizzato in Italia, grazie alla diffusione dei pagamenti digitali. In questi mesi però sono tantissime le truffe che stanno colpendo gli utenti sulla piattaforma statunitense. Per evitare ogni tipo di insidia bisogna evitare di compiere queste operazioni.

Sono sempre di più gli italiani che hanno sfruttato i saldi di primavera proprio per fare degli acquisti in vista dell’estate. Gli esercenti in queste settimane hanno potuto evidenziare un aumento degli acquisti online. Uno dei metodi più utilizzati dagli italiani per effettuare acquisti online è PayPal. Questo sistema è il più rapido, conveniente e sicuro per quanto riguarda gli acquisti sui siti di e-commerce.

Sul proprio sito ufficiale PayPal assicura a tutti i suoi iscritti importanti garanzie sul fronte degli acquisti online. Infatti la piattaforma si assicura che i suoi utenti siano protetti dalle truffe da parte di presunti esercenti commerciali. Ma i pericoli sono sempre sono dietro l’angolo anche sul sicurissimo sito americano. Anche qui è possibile imbattersi in delle truffe note come phishing, un fenomeno sempre più diffuso in rete. Scopriamo quindi qual è l’ultimo pericolo per gli utenti.

PayPal, attenzione all’ultima truffa: nuovo tentativo di phishing

Come abbiamo ampiamente anticipato anche su PayPal le truffe possono essere dietro l’angolo. Ancora una volta gli hacker sfruttano il metodo del phishing, mettendo in pratica un sistema più che collaudato per truffare gli utenti di PayPal.

Il Phishing nel dettaglio consiste in delle comunicazioni fake inviate tramite SMS o via mail agli iscritti del servizio per i pagamenti. Al loro interno i malintenzionati proporranno degli accrediti dal valore di 1000 euro. Ovviamente la comunicazione risulterà allettante per tutti gli utenti pronti a ricevere quanto prima il sostanzioso accredito. Chi legge la mail o l’SMS quindi sarà tentato dal cliccare il link allegato. Ma proprio il collegamento sarà fasullo e non farà altro che girare gli utenti su una finta pagina di Paypal.

Il sito in questione però sembrerà identico a quello originale. Gli utenti giunti qui saranno spinti a condividere con la pagina i dati riservati per l’accesso alla piattaforma. Ovviamente condividendo con i cyber-criminali i dati sensibili dell’home banking metteranno in serio pericolo i risparmi presenti sul conto corrente e le carte di credito associate a Paypal. Il consiglio quindi è sempre quello di non cliccare nessun link allegato per evitare di cadere in truffe del genere.