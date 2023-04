Formiche in casa, il rimedio facile e naturale da preparare in casa, provalo subito

Il caldo, le briciole, le piante sono fattori che facilitano l’ingresso delle formiche in casa e bisogna intervenire subito prima che si sviluppi una vera e propria colonia.

Anche se questi insetti non sono pericolosi o dannosi per l’uomo, sono veramente fastidiosi perché si moltiplicano rapidamente e portano allo sviluppo di un quantitativo di ospiti indesiderati che possono sfuggire al controllo.

Può capitare di trovare un paio di formichine per le briciole cadute durante la cena o di risvegliarsi con una vera infestazione e un passeggio di formiche lungo il battiscopa.

Formiche in casa: come allontanarle subito

L’idea primaria è ovviamente mandarle via, chiamare una ditta specializzata però è dispendioso. Gli spray e le polveri presenti in commercio sono efficaci ma anche poco adatte per la salute e quindi non è una buona idea riempire casa con questi agenti chimici che vengono poi inalati anche dai presenti.

Quando si tratta poi di aree come la cucina, la scelta non può assolutamente ricadere su sostanze altamente tossiche, meglio prediligere dei prodotti naturali. La soluzione infatti non solo è molto semplice ma è anche economica. Basta creare un mix di acqua tiepida e aceto bianco da inserire in uno spruzzino e poi procedere lungo tutto i bordi dove sono state identificate. Se l’odore dell’aceto vi infastidisce, in alternativa è utile anche impiegare un prodotto profumato molto forte come un’essenza. Le formiche mal tollerano questi odori così pungenti e si allontaneranno subito.

Per la cucina, come anche per quelle zone molto colpite, niente paura. Se individuate una colonia, la prima cosa da fare è seguire le formiche per capire se arrivano dall’esterno oppure se da qualche crepa nella parete. Laddove ci siano fessure e spaccature interne vanno riparate perché con il caldo estivo, le formiche usciranno all’esterno in cerca di cibo. Basta un po’ di stucco per chiudere ogni crepa presente o in alternativa del semplice silicone per ovviare al problema.

Per lo spazio circostante, è utile impiegare del talco. Questo è miracoloso, le formiche infatti tendono ad appesantirsi se entrano in contatto con il talco e quindi scappano via per evitare danni. Non si deve far altro che spargere del talco nella zona interessata, il giorno dopo non ci sarà nemmeno più una formichina. Questa soluzione è super economica, non causa problemi e risolve il problema tempestivamente.

Gli insetti, di tutti i tipi, spesso non tollerano polveri e odori. Questo può essere quindi un vantaggio da utilizzare in ogni caso. Ad esempio per api e vespe l’odore del caffè è una vera medicina e fuggono via, l’aceto poi è valido in ogni occasione perché non solo disinfetta ma non è gradevole per gli animali. Ingredienti economici e a presa rapida che non fanno male all’ambiente o alle persone.