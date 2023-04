Google Meet, finalmente la funzione che molti aspettavano: ora è possibile farlo

Google Meet è tra le piattaforme più usate per le chiamate tra i colleghi e in generale sul lavoro. Per questo ogni giorno sta lanciando tantissime novità interessanti.

L’ultima riguarda proprio quelle persone che non sono gradite e oggetto di distrazione, in questo modo per la prima volta sarà possibile intervenire in maniera diretta, risolvendo per sempre il problema.

Nuove funzionalità che permetteranno di gestire al meglio ogni singola videochiamata anche dove ci sono tantissimi partecipanti in contemporanea.

Google Meet lancia una grande novità

Le videochiamate non sono certo nuove ma dalla pandemia in poi qualcosa è cambiato e sembrano oggi più in uso che mai, soprattutto sul lavoro. Complice il grande quantitativo di lavoratori a distanza ma anche la praticità della questione: se c’è un solo assente la riunione non salta, si fa semplicemente da remoto ma per questo gli strumenti devono essere eccellenti in termini di qualità quanto di privacy.

Google Meet lancia un vero e proprio blocco dei partecipanti che permetterà così non di chiudere la videochiamata ma di bloccare singolarmente coloro che sono fastidiosi andando a nascondere il video. La notifica della disattivazione non sarà inviata al diretto interessato che non si renderà conto di essere stato bloccato.

Queste funzioni di blocco sono già presenti su altre piattaforme quindi non è possibile dire in questo caso che Google arriva primo ma sicuramente ha studiato delle accuratezze che permetteranno di rendere tutto molto più agevole e di non avere problemi con i colleghi. Il layout della riunione infatti non cambia e resta invariato per la persona che blocca e per gli altri colleghi, quindi nessuno si accorge di fatto di quello che sta accadendo, ed è questa la vera rivoluzione per l’azienda.

Una scelta silenziosa che non disturba gli altri e non crea scompiglio ma permette in quel momento di eliminare la persona che sta causando problemi. Un’operazione rapida e indolore, che vale sia per desktop che per device portatili. Basta andare sui tre puntini e poi cliccare sul nome cliccando “Non guardare” e il gioco è fatto.

Ovviamente si possono disattivare tutti tranne la persona che sta presentando altrimenti la chiamata si interrompe necessariamente. Si può scegliere poi di eliminare solo audio o solo video, in questo modo il colosso di Mountain View veramente è intervenuto su un problema piuttosto corposo di cui si parlava da molto tempo, facendo un passo nettamente in avanti rispetto a Zoom e Microsoft che negli ultimi mesi stavano guadagnando terreno.