IKEA pronta a lanciare la sua micro-car: design particolare e prezzo bassissimo

La famosa azienda svedese IKEA sta per lanciare la sua micro-car, dal design futuristico e innovativo. il suo costo sarà estremamente basso.

Tutti conoscono IKEA, l’azienda leader nella vendita di mobili estremamente economici. Fin dal 1943, l’anno della sua nascita, è sempre riuscita a farsi apprezzare e ad espandersi in tutto il mondo. Infatti, oggi conta ben 460 centri di vendita in 62 nazioni e un fatturato che si aggira intorno ai 41 miliardi di euro. Si tratta quindi di un vero e proprio colosso che vanta oltre 164.000 dipendenti in tutto il mondo. L’azienda IKEA nel 1968 cominciò a produrre i propri mobili cambiando la qualità del legno, oggi invece vuole lanciare addirittura una propria micro-car, dal design futuristico e accattivante. Anche in questo caso il costo sarà uno dei suoi punti di forza, che attirerà milioni di clienti.

Ecco come appare questa nuova creazione dell’azienda svedese IKEA, che si è posta l’obiettivo di realizzare una vera e propria micro-car.

IKEA INVENTA UNA NUOVA MICRO-CAR

In questo sogno c’è anche una start-up svedese chiamata Luvly, che ha l’intenzione di prendere il modello creato da IKEA e di portarlo nell’automotive. Il sogno di Luvly è una micro-car sostenibile a bassissimo costo. Ciò che sorprende maggiormente è il fatto che anche questa micro-car viaggia in piccoli pezzi smontati proprio come i mobili di IKEA, prima di arrivare nel luogo dell’assemblaggio in cui viene assemblata, montata e venduta al cliente. La start-up svedese vuole portare in strada la filosofia dell’azienda IKEA: sostenibilità, design modulare e lo stesso metodo che il colosso della Svezia usa per il montaggio dei mobili. In tutti questi passaggi, che ricordano molto IKEA, c’è solo una novità: non sarà il cliente a montare la piccola micro-car.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa vettura, sarà una micro-car a due posti lunga solo 2,7 metri, e il suo peso sarà di quasi 400 kg. Inoltre, avrà un motore elettrico che gli permetterà di raggiungere una velocità massima di 90 km/h. Molti si porranno domande sull’autonomia della batteria, e infatti a bordo avrà due moduli di batteria che gli consentiranno di avere un’autonomia di 100 km. La start-up Luvly prende molto sul serio il tema della sostenibilità, per questo la vettura è completamente fatta con materiali riciclabili. Questa micro-car sarà addirittura spedita in tutto il mondo in piccole scatole, nelle quali vi saranno tutti i pezzi che serviranno per assemblare e montare la vettura. Luvly ha affermato che grazie a questo metodo, un singolo container potrebbe trasportare più di 20 micro-car

Ma chi assemblerà le micro-car? I container trasporteranno gli scatoloni pieni di pezzi della vettura, poi saranno portati in una fabbrica (le fabbriche saranno sparse nel mondo), la quale comincerà ad assemblare le micro-car e, successivamente, verranno consegnate ai clienti. Il tempo che occorre per la creazione di una vettura del genere varia tra i tre e i sei mesi.