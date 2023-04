Amazon abbraccia l’Intelligenza Artificiale e prepara i clienti a grandi novità: ecco cosa può accadere

Amazon ha deciso di abbracciare anche lei l’Intelligenza artificiale. Il colosso dell’e-commerce prepara tutti a grandi novità: cosa succede.

Anche Amazon si è decisa ad entrare nel mondo dell’Intelligenza Artificiale. Dopo il boom di Chat GPT il colosso dell’e-commerce tenta di intraprendere questa strada ed è pronta a preparare i clienti a grandissime novità. Scopriamo tutti i dettagli riguardanti l’ultima trovata dell’azienda di commercio statunitense.

Sono mesi di grande fervore in campo tecnologico ed in queste settimane non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. Questa sembra essere il futuro della tecnologia e nelle ultime settimane diversi colossi dell’hi-tech hanno accelerato i lavori per svilupparne una. Tutto ciò è dovuto al successo spropositato di ChatGPT. Il prodotto di Open AI ha dato una svegliata a tutti i colossi del settore, come ad esempio Google.

La Big G ha quindi lanciato in poco tempo Bard (in USA e UK ndr), ma non è riuscito a raccogliere dei feedback positivi, come accaduto per GPT. Una potenza disarmante quella delle nuove intelligenze artificiali, con Amazon che adesso ha voluto fare il suo esordio in questo mondo. Aws in passato aveva già collaborato con Hugging Face e Stability. L’azienda però non aveva mai immaginato di rilasciare un modello interno.

Amazon si butta nel mondo dell’intelligenza artificiale: arriva il moderno interno del colosso

Dopo aver visto la corsa all’intelligenza artificiale di colossi come Google e Microsoft, con quest’ultimo che ha voluto integrare al suo interno il potentissimo ChatGPT, anche Amazon ha deciso di optare per un modello interno di intelligenza artificiale. A dichiarare questo interno ci ha pensato il vicepresidente di Aws per i database, l’apprendimento automatico e l’analisi, Swami Sivasubramanian.

Secondo Sivasubramanian, Amazon da tempo è a lavoro per un modello di di grandi lingue. Questo tipo di intelligenza artificiale è già utilizzata anche per aiutare i clienti a trovare dei prodotti sulla piattaforma e per alimentare elementi dell’assistente vocale Alexa, tra le altre applicazioni. Da diverso tempo quindi il colosso dell’e-commerce ha investito in questo spazio. Durante il primo periodo di anteprima, tutti i clienti di Aws possono richiedere di utilizzare i modelli.

Sempre il vicepresidente di Aws ha rivelato che Amazon non ha ancora stabilito i prezzi per l’accesso agli strumenti. Nonostante ciò secondo Sivasubramanian i chip costruiti in casa da Aws, tra cui Inferentia2 e Trainium, potrebbero aiutare i clienti a mantenere bassi i costi nel momento in cui svolgono il loro lavoro di apprendimento automatico. Inoltre Amazon ha già rivelato che CodeWhisperer sarà gratuito per gli sviluppatori, con Sivasubramanian che ha concluso affermando che secondo lui non ci sarà un modello che dominerà il mondo.