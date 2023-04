Chirurgo robot esegue il primo trapianto della storia, operazione perfetta

Nell’attuale epoca i robot possono fare qualsiasi cosa, compresa una delicatissima operazione chirurgica. Una macchina ha addirittura eseguito un trapianto in modo perfetto.

Gli esseri umani hanno sempre inseguito il sogno di creare un umanoide, una specie di essere umano meccanico che potesse sostituirlo nei lavori più duri. Infatti, i primi abbozzi di robot risalgono al 1495 circa, grazie al grande genio Leonardo da Vinci. Quest’ultimo cercava continuamente di migliorare la vita quotidiana dei lavoratori e non solo, con l’aiuto della meccanica e dell’automazione. Dopo di lui si sono susseguiti tantissimi altri ingegneri, che hanno dimostrato di voler ottenere un essere umano robotizzato, con la speranza di alleggerire e migliorare la vita lavorativa. Uno dei primissimi robot funzionanti risale addirittura al 1738. Ma per vedere il primo assistente robot di un chirurgo, l’umanità ha aspettato fino al 1994, quando è stato creato un vero e proprio assistente robotizzato. Negli anni successivi la tecnologia ha fatto passi da gigante, e gli assistenti robot sono diventati talmente bravi che oggi possono persino operare da soli. Recentemente è giunta la notizia di un robot chirurgo che è riuscito ad eseguire un trapianto in modo perfetto.

Ecco come un chirurgo robot ha eseguito il primo trapianto della storia fatto da una macchina. Sorprendentemente l’operazione è stata perfetta.

Il primo trapianto fatto da una macchina

Il trapianto recentemente eseguito da un robot, nell’ospedale Vall d’Hebron di Barcellona, è un qualcosa che non ha eguali al mondo. Per la precisione si tratta del primo trapianto di polmone eseguito con la chirurgia robotica. In questi casi l’operazione chirurgica tradizionale comporta un’incisione toracica di 30 centimetri, ma con il robot chirurgo è stata sufficiente una piccola incisione di soli 8 centimetri. Il ministro della salute della Catalogna ha affermato di essere molto orgoglioso del risultato ottenuto, soprattutto per la nuova tecnica chirurgica meno invasiva eseguita per la prima volta al mondo, che permette al paziente di guarire più velocemente.

Il chirurgo robot si chiama “da Vinci” ed è stato creato nel 2000. il suo obiettivo principale è eseguire operazioni chirurgiche meno invasive e, soprattutto, estremamente precise e accurate. Durante il trapianto eseguito a Barcellona, il polmone è stato sgonfiato per farlo entrare nella piccola incisione di 8 centimetri. Chiaramente ci sono stati anche dei piccoli tagli sui lati delle costole, per far lavorare meglio le braccia del robot e per permettere alla telecamera 3D di mostrare l’interno del polmone con una visione a 360 gradi. Ciò che rende ancora più importante e unica questa operazione è la convalescenza del paziente. Con un trapianto di polmone eseguito in modo tradizionale la convalescenza è lenta e molto dolorosa. Con il sistema adottato dal robot da Vinci, il paziente può trascorrere una convalescenza molto più tranquilla.