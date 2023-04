TikTok, così scopri l’e-mail di qualsiasi account tu voglia

Volete scoprire l’email di un account su TikTok? Esiste una modalità facile e veloce che permette di sapere immediata come contattare qualcuno in modo privato.

Per la creazione di un account su TikTok vengono richiesti due elementi essenziali: numero di telefono o indirizzo di posta elettronica.

Sembra una banalità ma quante volte avete effettuato una registrazione per poi dimenticare con quale account email avevate eseguito la procedura? Se non ricordate l’email e non volete fare tutta la procedura esiste in realtà un metodo molto semplice che permette di risalire su TikTok a qualunque indirizzo senza problemi.

TikTok: come scoprire l’indirizzo email

L’accesso all’account può diventare un problema quindi potete evitarlo semplicemente collegando tra i diversi social l’accesso è possibile rendere tutto più semplice e quindi immediato. Per scoprire invece l’account email è possibile effettuare una semplice procedura da cui avrete modo di conoscere sia l’utente registrato e quindi l’indirizzo email relativo e anche gli altri dati utili.

Andando ad eseguire l’accesso su TikTok, sia da app che da sito web, è possibile fare click sull’icona con il punto interrogativo. Questa offre l’opzione di accesso ed è possibile scegliere dall’elenco, Recuper il tuo account e poi Come recuperare l’account e quindi su Numero di telefono, Nome utente o Instagram o altro tipo di profilo. A questo punto si riceverà l’indicazione apposita in base al metodo scelto e si potrà eseguire il login.

Se la necessità è differente è anche possibile utilizzare un altro tipo di recupero e quindi sfruttare un indirizzo email differente. In questo caso bisogna andare nella Sezione account e poi sull’immagine e quindi recuperare le informazioni di accesso. Una volta che il profilo è stato recuperato e l’accesso eseguito è possibile andare su Impostazioni e Privacy e poi su Account per conoscere l’email relativa e scegliere anche se scollegarla o cambiarla. Non si possono creare due profili con lo stesso tipo di email e con gli stessi dati tuttavia è possibile usare un profilo differente con dati ad esempio societari.

Come visualizzare l’indirizzo email degli altri contatti

Invece se ciò che vi interessa conoscere è l’indirizzo email di un’altra persona allora vi basterà semplicemente eseguire un piccolo trucco. In questo modo avrete modo di conoscere anche il contatto di personaggi famosi presenti su TikTok (anche se probabilmente l’email sarà di un agente o di un ufficio che se ne occupa).

Basta andare sull’account e visualizzare la mail che si trova nella pagina, quindi premere sul tasto per aprire direttamente il sistema di posta elettronica e leggere l’email associata. Questo vale solo per coloro che hanno account business come aziende e personaggi famosi ma non per un utente privato. In quel caso per motivi di privacy non è possibile scrivere alla persona tramite email ma solo sul social.