Venduta la mappa dell’inchiesta sul naufragio del Titanic: il prezzo è da capogiro

Avete mai pensato di acquistare una mappa? Forse no, ma ora sarete incentivati dal fatto che ce ne sia una riguardante il Titanic: scopritela.

Durante un’asta possono essere venduti tutti i tipi di oggetti esistenti e senza alcuna esclusione. Qualunque prodotto o articolo d’epoca può assumere un certo valore in un contesto specifico, il che aumenta il suo prezzo generale rendendolo un reperto storico più che unico da acquistare. Fare un esempio su che cosa potremmo comprare è impossibile, ma se proprio dovessimo farlo di sicuro le mappe potrebbero essere un buon punto di partenza.

Proprio come quella sull’inchiesta del Titanic ad esempio, che per quanto possa essere assurdo è stata venduta all’asta per ben 195.000 sterline, cioè una cifra elevatissima e che fa intendere quanto potesse essere importante per coloro che hanno provato ad ottenerla. La pianta del Titanic, all’epoca, era stata disegnata a mano in occasione dell’inchiesta britannica per il naufrago della nave, nello specifico poco tempo dopo il famoso incidente.

Venduta la mappa dell’inchiesta sul Titanic, ma non solo: un altro oggetto eguaglia il suo valore

Andrew Aldridge, colui che ha avviato l’asta, si è mostrato più che felice di aver ricevuto quasi 400.000 sterline in totale, e non solo grazie alla mappa. Infatti sono state incluse anche le medaglie assegnate al noto telegrafista Harold Cottam, lo stesso che contribuì al salvataggio di ben 700 passeggeri a bordo sulla nave, il che lo hanno reso un eroe per via del suo gesto coraggioso e assolutamente indimenticabile per tutti quanti noi.

La vicenda ebbe luogo quando l’uomo aveva soli 21 anni, e per una serie di eventi diversi si era ritrovato a bordo della RMS Carpanthia. Quel giorno di servizio riuscì ad identificare il segnale di soccorso proveniente dal Titanic mentre affondava il 14 aprile del 1912, portando in salvo tantissime persone che, fortunatamente, riuscirono a sopravvivere. Da quel giorno in poi ricevette le medaglie che poi sarebbero state destinate all’asta in questione.

E se mettiamo insieme l’importanza storica di questi oggetti con la mappa dell’inchiesta sul Titanic, è chiaro che ne esca fuori un reperto pazzesco e che tutti quanti vorrebbero ottenere; da qui è possibile capire come mai sia riuscito ad accumulare 395.000 mila sterline. Se anche voi siete interessati all’acquisto di articoli del genere, allora vi consigliamo di dare un’occhiata su Internet: potreste imbattervi in delle aste altrettanto interessanti, se non di più addirittura.