Oroscopo 1-7 maggio, risvolti incredibili: per loro sarà una rinascita

Un nuovo mese sta per iniziare e sono in arrivo delle novità davvero importanti: ecco il cielo dell’Oroscopo della prima settimana di maggio

Ci avviciniamo sempre di più ad una nuova estate. Le temperature aumentano, così come la voglia di scoprirsi e andare a farsi un bagno al mare. Tra pochi giorni, inoltre, prenderà il via il mese di maggio 2023, che porterà con sé importanti novità sul fronte Oroscopo.

Ma i cambiamenti più rilevanti e duraturi, stando alle ultime informazioni, li avremo nella seconda parte. Il cielo rimane segnato dalle energie terrigne del Toro. Per quanto concerne i segni di aria e fuoco, ancora per qualche giorno, Venere manderà fortuna in Gemelli nella vita quotidiana e nei rapporti personali. Invece, Marte in Cancro ragala tanta grinta in più ai segni d’aria. Andando ad analizzare segno per segno, per gli Ariete è il momento di smetterla di stare sulla difensiva. Non è un periodo semplice, anche se comunque non si spegne il fuoco del loro entusiasmo. La parte della giornata che più li aggrada ora è quella che trascorrono al riparo nel nido domestico, nutriti dall’affetto di chi li ama. Passiamo, poi, a coloro che appartengono alla categoria Toro: anche quest’ultimo Oroscopo li vede vincitori di molte battaglie, a cominciare da quella riguardante il posto di lavoro.

Sono sempre protagonisti di questa primavera e ora stanno recuperando con gli interessi ogni posizione persa. In molti casi possono addirittura godersi una rivincita o il lusso di scegliere cosa fare e cosa non fare. Sul fronte Gemelli, invece, Mercurio rallenta un po’ i piani. Da tenere a mente, infatti, che questo non è il momento migliore al fine di tuffarsi in nuove imprese. Se dovesse arrivare un’offerta allettante che apre nuove strade, sarebbe meglio agire con cautela, valutando ogni minimo dettaglio. Ai Cancro Marte regala tanta energia in più, ma è necessario un grande impegno per gestirla nel migliore dei modi. Non a caso, spesso si tende a strafare e ricadere nello stress. Bisogna cominciare a gestire meglio gli impegni, anche sfoltendoli, per non ritrovarsi già esausti nel giro di qualche giorno.

Oroscopo, la settimana dal 1 al 7 agosto: primavera di rinascita per Vergine e Pesci

Capitolo Leone: secondo le previsioni, si prospetta una settimana di insofferenza. Al momento ci vuole pazienza, anche se non è una qualità che contraddistingue il segno in questione. È opportuno, quando possibile, ritagliare spazi da dedicare al proprio relax.

Al contrario, per i Vergine si tratta di una primavera di rinascita. Negli ultimi mesi la loro proverbiale calma e razionalità è stata messa a dura prova. Ma sono in gran recupero e non si possono lamentare neanche della forma fisica. Ora è più facile ritrovare la fiducia e il coraggio di lasciarsi andare. Sul fronte Bilancia ci sarà ancora qualche giorno di nube oscura, ma a breve tornerà completamente il sereno. Adesso la cosa migliore è prendere tempo e aspettare. Nel frattempo, è bene uscire a divertirsi. Gli Scorpione, dal canto loro, sono chiamati a fare uno sforzo: focalizzarsi sulla luminosa visione d’insieme e non sul singolo particolare che rischia di rovinare tutto il resto.

E siamo giunti ai Sagittario. Si registrano tanta energia e numerose opportunità in vista. Si sentono forti, questo è il loro super potere al momento. Sono richieste lucidità e concentrazione, ma pure velocità d’esecuzione. Seguono i Capricorno, che l’Oroscopo della prossima settimana vuole più spensierati e più attenti a riconoscere il bello di ciò che li circonda. È tempo di ‘prima il piacere e poi il dovere’. E gli Acquario? Le difficoltà della vita sembrano moltiplicarsi in questi giorni e nel loro percorso ci sono vari ostacoli, che spingono a saltare sempre più in alto. La cosa migliore è affidarsi a se stessi, concentrandosi al massimo sui piccoli momenti di tregua. Chiudiamo con i Pesci: il cammino è stato nascosto un po’ dalla nebbia nei mesi scorsi, però ora splende sulla strada la luce della chiarezza e della determinazione. L’imperativo è andare avanti con fiducia, passo dopo passo.