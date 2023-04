Prime, la bibita del momento che sta facendo impazzire i giovani di tutto il mondo: perché è introvabile

La bevanda del momento che ha fatto già impazzire il Regno Unito: si chiama Prime ed è già introvabile su Amazon

Si chiama Prime ed è la bevanda energizzante del momento. Si sta diffondendo nel mondo la moda e la strategia di marketing vincente non sono neanche le caratteristiche del prodotto, ma proprio quelle dei due produttori. Si tratta di una bibita come Gatorade ma che ha creato un altissimo hype dal lancio dei suoi ideatori, due Youtuber, nel 2022.

Prime è una bevanda composta da una percentuale di acqua di cocco e da varie sostanze energizzanti, con zero caffeina e zucchero: 20 cal a bottiglia. Secondo le regole di marketing, il desiderio che diventa un vero e proprio passaparola social è legato non tanto all’efficacia del prodotto ma proprio dal fatto che è sia stato lanciato da due Youtuber molto stimati e che quindi con la loro spiccata personalità sono riusciti a conquistare la fiducia dei loro utenti.

La maratona all’acquisto di Prime, perché è la bibita più desiderata dai giovani

Ottenere Prime, ad oggi, non è un bisogno per migliorare le prestazioni fisiche, che poi è lo slogan che pubblicizza la bottiglietta, ma averla per sentirsi parte del pubblico degli youtuber. Questa corsa dei fan non ha fatto altro che instillare anche negli altri il bisogno d’acquisto. Un bisogno che a lungo andare è diventato una corsa, una lotta, una maratona all’acquisto.

Su Twitter sono circolati infiniti video che riprendevano le persone lottare e spingersi per riuscire ad acquistare gli ultimi lotti del prodotto. I due youtuber che hanno creato la collaborazione per lanciare sul mercato Prime sono Logan Paul e KSI.

La popolarità della bevanda Prime e la collaborazione con L’Arsenal

La popolarità della bevanda è poi stata accresciuta anche dal fatto che gli ideatori hanno scelto la squadra di caldio della Premier League come l’Arsenal di cui sono diventati partner ufficiale. Su Amazon le bottigliette sono ormai introvabili: qualsiasi gusto si scelga. Il prezzo si aggira sulle 2 sterline, un po’ meno per quanto riguarda i dollari. Inoltre le bottiglie hanno iniziato a essere disponibili su siti di rivendita di seconda mano con cifre ben più alte.

“Abbiamo fatto una bevanda migliore che ha un sapore migliore, quindi perché non dovremmo superare Gatorade alla fine?” chiese Paul quando insieme al suo socio ha lanciato Prime nel 2022, ignaro del fenomeno che si sarebbe potuto creare nei mesi a seguire. Arriverà una produzione più intensa di tutti i gusti: Prime vuole energizzare qualsiasi stile di vita, non solo quello degli sportivi, perciò si apre a un pubblico più vasto. La rete di distribuzione arriverà a livello mondiale.