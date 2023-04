Whatsapp, ora il partner può rubarti l’account e spiarti: resta sempre in allerta

Su WhatsApp ora il partner può addirittura arrivare a rubarvi l’account per spiarvi. Gli utenti devono stare allerta: come difendersi.

WhatsApp ad oggi è il principale mezzo di comunicazione per tutti coloro che amano tenersi in contatto con amici, parenti e affetti vari. Spesso però potrebbe profilarsi un pericolo concreto per tutti gli utenti, vale a dire l’account messo a rischio dagli spioni. Tra questi potrebbe esserci anche il vostro partner, andiamo quindi a vedere come difendersi.

WhatsApp continua ad essere l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, con oltre due miliardi di utenti che ogni giorno chattano attivamente sulla piattaforma. Appartenente al colosso social Meta, ad oggi il servizio è in grado di fornire diversi strumenti agli utenti, che ogni settimana vengono accontentati dagli sviluppatori con l’aggiunta di feature ed accorgimenti. Nelle ultime settimane però si è profilato un nuovo rischio. Adesso anche il partner può rubarvi l’account per spiarvi.

Tutto ciò è dovuto anche alle nuove funzioni aggiunte di recenti dall’applicazione. Infatti seppur l’intenzione degli sviluppatori sono sempre quelle di preservare la privacy di ogni utente, adesso avrebbero compiuto un vero e proprio autogoal. Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di una nuova ed importante funzione. Scopriamo quindi che cosa sta succedendo e soprattutto perché si profila questo nuovo pericolo per l’utenza.

WhatsApp, attenzione al vostro partner: rubarvi l’account per spiarvi è più facile

Come anticipato, nelle ultime ore Mark Zuckerberg ha voluto annunciare attraverso i suoi canali ufficiali una nuova funzione. Nel dettaglio adesso gli utenti potranno effettuare il login nello stesso account Whatsapp su un massimo di quattro smartphone. Questa è un’estensione a dir poco inedita e straordinaria per tutti gli account che adesso avranno la vita facilitata dall’ultima modifica del servizio di Meta.

Al momento però il Ceo di Meta non ha specificato se l’opzione è stata attivata a livello mondiale o meno. Con molte probabilità infatti avremo un roll-out graduale. Quel che è certo è che con l’account su più smartphone, per il vostro partner spiarvi è molto più facile. Insomma questa aggiunta potrebbe essere un vero e proprio boomerang per tutte le coppie che utilizzano assiduamente l’applicazione.

Nell’ultimo periodo sono arrivate anche altre funzioni che hanno arricchito l’applicazione come la funzione “Conserva nella chat”. Questa infatti permette a tutti gli utenti di conservare alcuni messaggi effimeri. L’unica cosa è che ad attivare questa feature potrà essere solamente il mittente. Infine, secondo WABetaInfo, l’applicazione starebbe per applicare delle modifiche alla tastiera dell’applicazione. Insomma le novità sono sempre dietro l’angolo con WhatsApp, pronta a migliorare il suo servizio costantemente.