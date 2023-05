Dare acqua alle piante senza stress, ecco il segreto dei giardinieri che nessuno ti dice

Avere cura delle piante passa necessariamente per una corretta nutrizione che parte proprio dal giusto quantitativo di acqua.

Il pollice verde non è per tutti e per molti l’idea di dover innaffiare le piante con regolarità magari anche differente in base alla tipologia è una vera seccatura. Eppure questi elementi all’interno dell’ambiente domestico sono essenziali e permettono di dare luce e colore allo spazio.

Meglio non rinunciare all’idea di abbellire uno spazio domestico o un bel balcone, con un piccolo trucco è possibile usare la tecnica dei giardinieri senza perdere tempo.

Acqua alle piante senza stress: il segreto facile e veloce

Le piante hanno bisogno di acqua per portare a termine la loro nutrizione, per questo non tutte devono essere innaffiate con la stessa regolarità, alcune di più altre di meno, altre quasi mai. Se non volete riempire la casa di piante grasse però non resta che adoperare una soluzione alternativa.

Se non avete una passione spiccata per il giardinaggio ovviamente è utile non puntare subito a piante molto complesse e delicate. Meglio orientarsi su qualcosa di semplice, almeno per iniziare. Presa la mano passerete ad altri prodotti più difficili. Le piante hanno bisogno di acqua ma anche questa deve essere data in modo differente, alcune con innaffiatoio quindi in abbondanza, altre ancora spruzzando e vaporizzando leggermente le foglie e altre ancora ad immersione.

Come fare quindi? Il trucco che usano i giardinieri quando non hanno tempo o quando l’acqua deve essere data in giuste quantità e senza eccessi è quello del cubetto di ghiaccio. Un sistema tanto semplice quanto sbrigativo. Basta semplicemente utilizzare un numero di cubetti sufficiente a determinare l’innaffiatura completa. Questi si sciolgono progressivamente così la pianta non viene inondata di acqua e può nutrirsi correttamente nel tempo.

Come innaffiare le piante durante l’assenza

Se poi partite e non avete qualcuno a cui affidarle, niente paura. La settimana precedente siate un po’ più generosi e utilizzate anche un bel po’ di fertilizzante per far stare la pianta al meglio. Prima della partenza prendete delle bottiglie di acqua (piccole o grandi in base alla dimensione della pianta), quindi fate dei piccoli fori sul tappo. Questi devono essere molto piccoli basta semplicemente un ago da cucito riscaldato per farli. Devono essere tanti ma non vicini e non particolarmente grandi.

Quindi inserite la bottiglia piena d’acqua, capovolta, nel terreno. Fate attenzione a farla penetrare in modo sufficiente, quindi lasciate l’acqua in questo modo. Troverete la bottiglia vuota al rientro, senza pozze d’acqua e soprattutto con la pianta perfettamente nutrita. Una tecnica facile e veloce per qualunque esigenza.