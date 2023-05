Se non ricordi dove hai parcheggiato l’auto, c’è un trucco per ritrovarla: ti basta avere Whatsapp

Se usate spesso WhatsApp, potreste utilizzarlo per ritrovare la vostra auto dopo averla parcheggiata. L’app non ha una funzionalità specifica per questo, ma esiste un trucco per ricordare la posizione dell’auto. Dopo aver parcheggiato, basta avviare WhatsApp, aprite la funzione della chat e selezionate la conversazione con voi stessi (“Io). In questo modo potrete chattare e inviare il messaggio direttamente a voi. Cosa fare a questo punto? Semplice, inviate la vostra posizione, che si rivelerà essere il luogo in cui avete parcheggiato la macchina. Ricordatevi, ovviamente, di inviare la posizione una volta parcheggiata la vettura e, inoltre, senza cliccare sull’aggiornamento in tempo reale della posizione. Nella chat con voi stessi, quindi, troverete la posizione della vostra auto con una volta che avete intenzione di recuperarla. Si tratta di uno strumento potentissimo, in quanto vi permetterà di usufruire anche delle indicazioni per raggiungere l’auto parcheggiata. Toccando la posizione, potrete farvi indicare la strada per arrivarci con la vostra app di navigazione preferita.