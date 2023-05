Condizionatore, quanto costa ogni giorno: i trucchi infallibili per risparmiare

I consumi del condizionatore sono tra i più alti in assoluto, ma con questi trucchi infallibili potrai certamente risparmiare

La guerra in Ucraina scatenata dalla Russia ha prodotto una crisi energetica internazionale che ha investito anche l’Italia.

I costi energetici sono aumentati a dismisura e gli italiani stanno già facendo i conti con bollette che pesano sempre di più sul bilancio familiare. Con l’avvicinarsi dell’estate, utilizzare il condizionatore è diventato assolutamente sconveniente per molti. Tuttavia, nel resto dell’articolo mostreremo dei trucchi efficaci per risparmiare sull’energia elettrica senza dover rinunciare al comfort della propria casa.

Ecco i trucchi per risparmiare con il condizionatore

Tra gli elettrodomestici che consumano di più in assoluto vi è senz’altro il condizionatore. In un periodo di crisi energetica come quello che stiamo vivendo, il suo utilizzo può rappresentare una vera e propria spesa per le famiglie italiane. Tuttavia, è possibile attuare delle strategie per tenere a bada i consumi anche in questo periodo di crescente difficoltà economica. Nel resto dell’articolo mostreremo alcuni trucchi infallibili che permettono di risparmiare sull’utilizzo del condizionatore senza dover rinunciare al benessere e al comfort della propria casa.

Esistono dei metodi e dei trucchi efficaci che permettono di ridurre enormemente il consumo energetico del condizionatore. Innanzitutto, è importante regolare la temperatura correttamente: durante l’estate è necessario impostarla intorno ai 24-26 gradi. Inoltre, meglio accendere il condizionatore solo quando necessario e limitarne l’utilizzo durante le ore più fresche. È fondamentale pulire regolarmente il filtro dell’aria e isolare bene la stanza. Inoltre, possiamo usare tende oscuranti per scongiurare il riscaldamento delle stanze, in modo da non necessitare l’uso del condizionatore. Infine, è importante scegliere un condizionatore di classe energetica elevata come A++ o A+ per risparmiare energia.

Ma quanto consuma un condizionatore? Ovviamente ci sono molti fattori da prendere in considerazione, come la classe energetica, la condizione del dispositivo e la quantità di utilizzo. Ma in generale, un condizionatore di classe A+++ può consumare circa 0,3 kWh per ora, mentre uno di classe inferiore può arrivare a consumare anche il doppio. In base all’orario e alla durata dell’utilizzo, un condizionatore può consumare in media tra 1 e 5 kWh al giorno. Ricordiamo che esistono anche aiuti statali per ridurre i costi energetici. Ad esempio, per coloro che hanno un condizionatore datato, è possibile ottenerne uno nuovo approfittando delle detrazioni fiscali che consentono un ottimo risparmio. Esistono poi una una serie di aiuti per le famiglie più in difficolta, le quali possono usufruire di sconti in bolletta.