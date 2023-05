Oroscopo maggio 2023: questo segno sarà invaso dall’amore

Venere è ormai entrato nel segno del Cancro, con molta fortuna in amore per alcuni segni e una carica di energia per altri: tutto sull’oroscopo di questo mese

Buone notizie per la maggior parte dei segni in questo mese di maggio. Soprattutto per i segni d’acqua. Una ventata di novità e buone energie invaderà la primavera nonostante la pioggia e i giorni uggiosi. Guai per ariete: sarà il povero segno tormentato da Venere che gli girerà completamente le spalle.

È proprio così che in amore potranno presentarsi incomprensioni e discussioni che faranno perdere le staffe: rimanete lucidi altrimenti potreste rovinare i rapporti. Per quanto riguarda il toro invece, siete più che fortunati perché avete Giove nel segno. Il mese di maggio quindi sarà una vera e propria rinascita energetica. Vi ricaricherete. Per quanto riguarda gemelli, anche in questo caso con Venere nel segno sarà un periodo di relax, si potranno guarire i litigi e i malumori ma cerca di chiarire nella prima decina di giorni.

Per leone arriva una ventata di aria nuova, una carica in più per impegnarsi nel lavoro, ma solo fino a metà mese: sappiate sfruttare questo momento positivo. Vergine avrà un maggio più fortunato e movimentato di aprile, soprattutto dal punto di vista sentimentale, c’è più propensione alla serenità.

Oroscopo di maggio: un segno farà faville

Per bilancia invece una buona e una cattiva notizia, insieme. La buona sta nel fatto che si riuscirà ad avere una svolta da metà mese perché finirà l’opposizione di Giove che invece in questa prima metà del mese ti metterà i bastoni tra le ruote e renderà tutto più complicato, soprattutto nel concludere lavori. Non temete, ci sarà una ripresa.

Tu scorpione purtroppo non avrai buone notizie per questo mese, è un periodo complicato, vi toccheranno un po’ di sfide, ma in ambito sentimenti ci sarà qualcosa che ti spingerà a trovare un minimo equilibrio. Sagittario, per te maggio sarà scontroso per via di Venere in opposizione, ma a metà mese anche per te i litigi si sederanno.

Capricorno anche tu hai Venere opposta, notizie positive sul piano professionale ma molti conflitti con gli affetti, cerca di controllarti. Per acquario sarà un mese stancante soprattutto per il mondo del lavoro, ci sarà qualche pressione in più e qualche inciampo, cercate di prendere un po’ di tempo per voi per sedare lo stess. Infine Cancro. Per voi sarà invece il mese dell’amore. Non mancheranno gli incontri fortunati, soddisfazioni e innamoramenti. È il vostro mese, sfruttatelo!