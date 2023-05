Entro il 2060 ci sarà la fine del mondo: tutta la verità su ciò che ne sarà della specie umana

La fine del mondo è vicina? Qualcosa, a quanto pare, ce lo farebbe pensare: ecco che cosa sappiamo su questo tragico evento.

Cercare di capire quando potrebbe avvenire la fine del mondo, beh, è praticamente impossibile. Abbiamo visto e rivisto diverse teorie che ne parlavano nel corso degli anni, ma nessuna di queste sembrava che fosse sufficientemente valida da poter essere confermata con assoluta certezza. Ciò significa che qualunque eventualità che ne parla, che ci crediate o meno, non è poi così tanto giustificata: non esistono abbastanza prove a supporto delle tesi esposte.

E non crediate che non siano stati fatti degli studi al riguardo, perché basti pensare a delle figure del calibro di Nostradamus quando si parla della fine del mondo. Sino ad ora è stato un “tutto fumo e niente arrosto” possiamo dire, ma ci sarebbe un argomento che potremmo tirare fuori e che ne parlerebbe apertamente. Inoltre, questa dimostrazione sarebbe in grado di dirci qualcosa di più sull’eventuale fine di ogni cosa.

Fine del mondo, arriverà così presto come dice la Bibbia? Isaac Newton ci svela la verità

Si tratta della teoria di Isaac Newton, che al di là dei suoi forti interessi verso la gravità, dovete sapere che era piuttosto affascinato dall’apocalisse biblica e sul fatto che, entro il 2060, il mondo sarebbe giunto al termine. Una circostanza del genere non è facile da comprendere, lo sappiamo, ma dato che poteva essere un tema molto interessane da affrontare, allora perché non dovremmo farlo anche noi?

Secondo il padre della gravità, è molto probabile – da un punto di vista interpretativo – che la fine del mondo 2060 non significasse per forza una distruzione totale di tutto, quanto più una ricostruzione armoniosa. Credeva che intorno a quella data, Cristo si sarebbe mostrato e avrebbe instaurato un Regno globale di pace e amore, dove le guerre sarebbero cessate per sempre e la serenità avrebbe preso posto nel cuore di tutti i cristiani.

per Isaac Newton, è possibile che Cristo arriverà in un tempo non previsto e in una fascia d’orario impossibile da calcolare, salvandoci da ogni male esistente. Tuttavia, il vero scopo di questi chiarimenti era, in origine, soltanto quello di smentire le finte profezie e i complottismi che parlavano di una presunta fine del mondo, bufale che il padre della gravità odiava profondamente. E sembra proprio che ci riuscì alla grande, non trovate?