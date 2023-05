Vaso di fiori da far invidia a tutti, ecco come fare per averlo sempre così

Un mazzo di fiori fa la differenza in qualunque ambiente ma per ottenere un vaso perfetto e super economico c’è solo un piccolo trucco da utilizzare.

Acquistare un bouquet pronto è sicuramente di grande impatto e soprattutto toglie tutta la fatica, tuttavia questo tipo di composizione è costosa e a meno che non venga fatta per un regalo non ha molto senso anche perché una volta a casa vi tocca rimuovere e gettare la carta per non far appassire i fiori.

Quindi come è possibile creare qualcosa di unico, che costi poco e che sia durevole nel tempo? Scopriamo come creare la composizione perfetta spendendo veramente pochissimo e come farla durare.

Come creare un vaso di fiori perfetto senza spendere un capitale

I fiori, una volta recisi, tendono a non avere lunga vita perché di fatto non riescono più a nutrirsi e quindi appassiscono. Questo ciclo dipende sicuramente dal tipo di fiore, quelli più delicati prima, quelli più forti dopo. Per evitare problemi è meglio acquistare fiori molto freschi, soprattutto quando arrivano da coltivazioni dove sono stati raccolti da poco.

Per farli durare nel tempo e quindi non seccare dopo pochi giorni però è possibile usare un valido alleato, l’aceto. Basta metterne un cucchiaio nell’acqua e i fiori dureranno molto a lungo. Il taglio del gambo deve essere obliquo e se ci sono foglie a contatto con l’acqua vanno rimosse. Per risparmiare quindi invece di acquistare un prodotto pronto dal fioraio e creare la vostra composizione preferita, potete semplicemente scegliere dei fiori sfusi. Questi senza lavorazione e senza troppi fronzoli costano veramente poco e vi permettono anche ogni volta di cambiare stile alla casa.

Una volta selezionati tutti, assicuratevi che lo stelo sia reciso in modo coretto e che non ci siano foglie che penzolano fuori. Fatto questo preparate il vaso, scegliete uno con un bordo superiore capiente a sufficienza, altrimenti creare la composizione è difficile. A questo punto riempire con acqua, il cucchiaio di aceto, senza esagerare deve bastare a coprire le punte non tutto lo stelo. Quindi asciugato il bordo del vaso armatevi di semplice scotch e create una scacchiera con buchi a sufficienza. In questo modo andrete ad inserire i fiori nei buchi che saranno perfettamente stabili e andranno a creare una bellissima composizione.

Attenzione, i fiori devono essere tenuti nel vaso lontano da fonti di calore, meglio ancora se di sera potete metterli in un luogo fresco e asciutto in questo modo tenderanno a seccare tardivamente e saranno splendidi come appena acquistati.