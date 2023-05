Capelli splendenti grazie a queste erbe, così puoi farlo in casa

Hai i capelli opachi che si spezzano? Passa al naturale: gli impacchi con queste erbe hanno proprietà formidabili

Non se ne parla molto in Italia, ma negli ultimi anni le aziende hanno iniziato una produzione anche nel nostro paese. Si tratta di erbe capaci di donare lucentezza e forza a capelli che si spezzano. A furia di sottoporre i nostri capelli al calore del phon e a spazzolate eccessive, finiscono per sfibrarsi.

A ciò si aggiungono le tinte chimiche, le decolorazioni e i tagli sfilzati per dare l’effetto scalato. Si tratta di pratiche che vanno ad aprire le squame del capello, rendendolo più fragile. Ciò comporta che a lungo andare le punte iniziano a seccarsi, i capelli diventano stopposi e creano le doppie punte. Man a mano si spezzano e a noi sembrerà di avere capelli che non crescono.

Inoltre, nei supermercati si vendono spesso shampoo molto aggressivi che irritano il cuoio capelluto, e balsami pieni di siliconi, ovvero delle sostanze che tendono a rivestire il capello creando una patina lucida; che però se in un primo momento dà una sensazione di setosità, in un secondo momento porta il capello a seccarsi perché riveste invece di nutrire.

Basta con i prodotti aggressivi, per i tuoi capelli passa alle erbe ayurvediche

È per questo che le persone che hanno capelli sottili dovrebbero smettere di usare prodotti troppo aggressivi, optando per prodotti più naturali, ma attenzione: naturale non significa non pericoloso. Anche i prodotti naturali possono essere aggressivi e allergizzanti, per questo motivo è sempre bene scegliere marchi che godono di tutte le certificazioni.

Oltre ai prodotti cosmetici, sempre più persone hanno iniziato a curare i propri capelli attraverso le erbe ayurvediche, si tratta di piante che hanno una storia lunghissima, le utilizzavano le donne per ispessire e lucidare i capelli, e che oggi sono tornate ad essere un trattamento di bellezza anche nei saloni.

Utilizzate da sempre dalle donne indiane, famose per avere chiome foltissime e lucenti, le erbe ayurvediche adesso vengono vendute da tante aziende italiane, tra cui Phitofilos, esperta proprio nella creazione di queste polveri per fare impacchi.

Di sicuro avrete sentito parlare dell’henné, il colorante di origine vegetale più conosciuto al mondo, che irrobustisce il capello, oltre che a tingerlo permanentemente. Ecco, queste erbe funzionano come l’henné, ma non tingono. Vengono vendute in polvere e si devono lasciare idratare in acqua calda prima di applicarle come impacco.

Queste meravigliose erbe dai nomi esotici come Amla, Neem, Methi, hanno moltissime proprietà: sono lavanti, condizionanti, lenitive, antinfiammatorie e sebo regolatrici, in quanto sono ricchissime di antiossidanti, vitamine e minerali, che rinforzano le radici, le lunghezze e le punte senza bisogno di ricorrere ad agenti chimici aggressivi.

Si possono acquistare nelle erboristerie o nei negozi di cosmesi bio, presenti anche su internet. Già dai primi impacchi vedrete la differenza! Ogni erba ha delle proprietà, meglio farsi consigliare in base alle proprie problematiche: i vostri capelli vi ringrazieranno.