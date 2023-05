Questo social può fare quello che vuole con le vostre foto per 30 anni

By

Scoperta inquietante per milioni di utenti. Questo social ha i diritti per poter fare ciò che vuole con le vostre foto per 30 anni

I social network sono ormai parte integrante delle nostre vite. Siamo connessi costantemente con i nostri amici e familiari, condividiamo foto, pensieri e momenti della nostra giornata. Tuttavia, questo accesso costante alla nostra vita privata porta con sé alcune questioni importanti legate alla sicurezza dei nostri dati e alla protezione della nostra privacy.

Uno dei principali aspetti che spesso passa in secondo piano è la lettura dei termini e delle condizioni dei vari social network. Troppo spesso ci limitiamo a spuntare la casella “accetto” senza nemmeno leggere ciò a cui stiamo dando il nostro consenso.

Occhio a questo social, ha i diritti sulle vostre foto per 30 anni

In realtà, i termini e le condizioni dei social network sono molto importanti. Essi stabiliscono i limiti dell’uso dei nostri dati, delle nostre foto e delle informazioni che condividiamo online. Non leggerli può comportare conseguenze inaspettate e indesiderate, come ad esempio la perdita di controllo delle nostre informazioni personali.

In questi ultimi giorni, è emersa una notizia che ha fatto scalpore: il social network BeReal ha il diritto di utilizzare le nostre foto come vuole per ben 30 anni. La piattaforma ha infatti il diritto di “modificare”, “pubblicare” e “visualizzare” le nostre foto come meglio crede, che sia su cartelloni pubblicitari, sullo store di Apple o su altri annunci.

Inizialmente, le impostazioni di privacy devono essere disattivate per permettere questo tipo di utilizzo dei nostri dati. Tuttavia, anche le foto riservate ai “soli amici” possono essere utilizzate per fini di marketing, a patto che noi abbiamo dato il nostro consenso.

Questo tipo di utilizzo dei nostri dati personali può sembrare inquietante, ma purtroppo non è un caso isolato. Molti social network hanno termini e condizioni che permettono loro di utilizzare le nostre informazioni e le nostre foto in modo molto invasivo.

Per questo motivo, è importante leggere sempre i termini e le condizioni prima di accettare. In questo modo, possiamo essere consapevoli di ciò che stiamo concedendo e prendere decisioni informate sulla nostra privacy online.

Inoltre, è importante ricordare che i social network non sono gli unici a raccogliere e utilizzare i nostri dati personali. Anche altre applicazioni e servizi online, come ad esempio le app per il fitness o i siti di e-commerce, possono raccogliere informazioni sulle nostre abitudini e sui nostri interessi.

Per proteggere la nostra privacy online, ci sono alcune cose che possiamo fare. In primo luogo, possiamo cercare di limitare l’accesso alle nostre informazioni personali, utilizzando impostazioni di privacy avanzate e selezionando attentamente le informazioni che condividiamo online.

In secondo luogo, possiamo scegliere di utilizzare social network e applicazioni che hanno politiche di privacy più rigide e trasparenti. Questo ci aiuterà a limitare l’accesso alle nostre informazioni personali e a proteggere la nostra privacy.