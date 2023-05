Nuova legge antinquinamento: cosa non puoi assolutamente più fare in giardino

Gestire il proprio giardino è importante, ma che cosa non potremo più fare rispetto a prima? Ecco cosa c’è da sapere.

Tenere in completa pulizia il proprio giardino non è una attività semplice, soprattutto se siamo alle prime armi oppure se si tratta di una zona di ampie dimensioni e che richiede molto tempo per essere controllata a dovere. Ciò che importa, in questo caso, è di informarsi a dovere per poter pulire il giardino non solo al meglio delle nostre possibilità, ma anche con degli strumenti che ci permettano di non sbagliare in quello che stiamo facendo.

Ad esempio acquistare degli oggetti dediti alla potatura delle piante, o che comunque ci facilitino il lavoro in giardino, potrebbe essere una buona idea. Altri, invece, preferiscono utilizzare dei metodi ancora più rapidi e particolari, che consistono nell’incendiare ciò che si trova al suo interno. Forse un tempo veniva accettata questa pratica, ma ora sarà necessario smettere di credere che sia fattibile, anche perché ci potremmo andare di mezzo anche noi.

Gestire male il giardino porterà a delle brutte conseguenze, e non sono risolvibili: si parla di multe molto care

E a maggior ragione dovremo farlo, perché – altrimenti – ci sarebbe in rischio di incorrere in delle sanzioni piuttosto dannose e che non ci farebbero dormire la notte. Se qualcuno decidesse di bruciare delle piante, dei cespugli o delle foglie situati all’interno del proprio giardino, specialmente in maniera errata, rischierebbe di prendere una multa che va da un minimo di 25 euro sino ad un massimo di 5.000 euro, e non solo!

In alcuni casi estremi, dove quello che si sta compiendo può mettere a rischio la vita dei cittadini, le forze dell’ordine potrebbero persino tenere in custodia il soggetto. Ciò, come potreste immaginare, significa che si rischierebbero ben due anni di carcere, insieme alla multa salata di cui abbiamo parlato in precedenza. Per evitare di andare incontro a queste situazioni, quale sarebbe la scelta migliore che potremmo considerare di adottare?

Certamente non si dovrà infiammare nessun tipo di pianta nel giardino, tanto meno cespugli o qualunque altra cosa che si ritiene essere “fuori posto”. Quello che si consiglia è di prendere in causa soltanto le misure più semplici, che consistono nella potatura o nella gestione generale del giardino. In questo modo non correrete alcun rischio, neanche che qualcuno possa effettuare una segnalazione nei vostri confronti.