Parte il countdown in Italia: la notizia tiene tutti in apprensione

È appena partito il countdown per un aggiornamento molto importante e che molti italiani stavano aspettando. Ecco di cosa si tratta

L’avvenimento di una situazione molto importante non tende a verificarsi così tanto spesso, soprattutto in Italia dove sembra che tutto, per l’appunto, sia piuttosto fermo. Quando sentiamo di notizie particolari, come in questo caso, è normale fiondarsi nel vivo dell’argomento per cercare di scoprire al meglio che cosa sta succedendo. E grazie al fatto che ci teniamo informati a sufficienza, per fortuna riusciamo a sapere tutto quello che ci serve.

Ma a volte non è sufficiente, perché – di tanto in tanto – capita di osservare dei veri e propri countdown che non fanno altro che metterci in agitazione. Certo, non preannunciano nulla di negativo, però è innegabile che ci trasmettano un’ansia indescrivibile che soltanto con il passare del tempo può venire via. La situazione assume una piega ancora più strana nel momento in cui, questo tempo già prescritto, riguarda qualcosa di molto importante.

Countdown inaspettato, ma gli italiani sanno già di cosa si tratta: arriva Analytics GA4

Ed in questo caso lo è per davvero, perché ha a che fare con il passaggio all’Analytics GA4, un elemento più che essenziale per quel che riguarda la raccolta dei dati dei siti web e dell’applicazioni, utili per comprendere il percorso digitale di un cliente che ne fa uso. Ora queste informazioni verranno ulteriormente elaborate, ma non subito, perché il countdown ha un giorno fisso in cui scadrà, permettendoci di far uso del nuovo servizio. Quando succederà?

La fine del countdown è segnata per il 1° luglio 2023, una data molto importante e che non dovremo assolutamente dimenticare. Ciò che cambia è lampante, perché verranno messe in gioco delle nuove funzionalità mai viste prima d’ora, come il miglioramento per la configurazione della raccolta dati, tanto per dirne una. Infatti, quando decideremo di avviare la funzione per la prima volta, si occuperà in completa autonomia di raccogliere i dati dei siti web e delle applicazioni in maniera tale da poterli gestire in seguito.

Ma non finisce qui, perché la sua introduzione è correlata all’aggiunta al sito di Universal Analytics, utile per avere accesso a delle impostazioni extra ed entrare nell’area “Amministrazione”, nella quale troveremo altre features molto utili e di vario genere. Persino la gestione dei contenuti è migliorata, permettendoci di controllare ed organizzare tutte le informazioni che ci servono tramite dei siti appositi. Un esempio in merito potrebbe essere WordPress, seppur le piattaforme siano molte di più.

E concludiamo in bellezza parlando dell’aspetto fondamentale che tutti quanti aspettavano, e che forse speravano di vedere in primis: la tutela della privacy. I dati verranno conservati a dovere e i controlli sulla protezione delle informazioni personali, come potreste immaginare, sono stati migliorati grazie ad una funzione inerente alla versione Universal. Infatti, Analytics 4 usa i dati creati durante l’operazione escludendo quelli del sito, evitando di prendere gli originali in poche parole. Siete pronti ad usare la nuova versione?