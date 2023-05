Quiz per veri nerd, riesci a rispondere a questa domanda?

Saresti in grado di rispondere a questa domanda? Fai attenzione, non è per tutti: è più difficile di quel che sembra.

Chi di noi non ha mai svolto un quiz nella propria vita? Si tratta di giochi variabili dal punto di vista della difficoltà, e possono rivelarsi essere più o meno complicati a seconda del tema che viene proposto. Non ha tanto importanza il luogo in cui viene svolto, quanto più il contesto del quale si parla per l’occasione. Difatti, al di là di quello che potreste pensare, a volte è proprio l’argomento ad interessarci più della domanda stessa, ed è un dato di fatto.

Prendiamo come esempio il caso in questione, dove viene posta una domanda semplice ma molto curiosa. Sappiamo che esistono diversi motori di ricerca, non per niente nel corso degli anni se ne sono creati di differenti anche a seconda delle esigenze degli utenti e delle idee delle compagnie, motivo per cui abbiamo assistito alla nascita di Google ad esempio. La progressione tecnologica ed informatica, dunque, ha portato degli ottimi benefici.

Sai qual è stato il primo motore di ricerca mai creato? La risposta vi stupirà: non lo sa nessuno

Ma se vi chiedessimo qual è stato il primo browser mai realizzato nella storia, voi che cosa rispondereste? Ovviamente dovreste fare un riepilogo del passato per cercare di arrivare sino ai giorni nostri, e sappiamo molto bene che non è affatto facile. Tuttavia, gli esperti di questo argomento sapranno sicuramente che cosa rispondere, e forse – con un po’ di riflessione si intende – probabilmente anche voi ne sareste capaci.

Se dopo qualche secondo non avete ancora capito che cosa scegliere, allora ve lo diciamo noi: la risposta esatta è Mosaic. Nacque moltissimi anni fa prima ancora dell’uscita di Mozilla Firefox, motore di ricerca che poi sarebbe stato il suo legittimo successore. All’epoca, il browser vincitore del quiz, era il preferito dagli utenti di Internet e dagli sviluppatori, specie perché era in grado di fornire testi e immagini molto facilmente.

Con il passare degli anni, però, Mosaic passò di moda e al suo posto vennero gli attuali browser di ricerca che tutti quanti noi conosciamo, gli stessi che avrebbero fatto la storia. Non nascondiamo che Google Chrome sia il pioniere di questo settore, ma è anche vero che sia molto importante non dimenticare il padre fondatore di tutti i browser. Senza la presenza di Mosaic, infatti, chissà come sarebbero diventati i motori di ricerca odierni.