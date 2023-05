Sai perché la piantina di basilico che compri muore subito? La risposta è semplicissima

Se la pianta di basilico che hai a casa continua a seccare e non riesce a durare nel tempo c’è una semplice risposta che devi conoscere.

Il basilico non viene utilizzato come pianta ornamentale ma è sicuramente molto utile in cucina perché consente di avere del prodotto fresco per la preparazione delle pietanze.

Qualcuno riesce ad ottenere da piantine comprate per pochi euro dei ciuffi rigogliosi e freschi sempre, altri lottano continuamente per tenerle in vita senza grandi risultati. Vi siete mai chiesti da cosa dipende?

Basilico che secca di continuo: la soluzione definitiva

La risposta al quesito che tutti si pongono, ovvero perché le piante di basilico seccano continuamente e anche con le dovute attenzioni non sopravvivono è molto semplice anche se potrebbe non piacervi affatto.

Il problema maggiore per il basilico che viene venduto nei supermercati o comunque acquistato a buon mercato è che quello che andiamo ad acquistare come bellissimo e rigoglioso in realtà nasconde un segreto. Non si tratta di una pianta unica con tante foglie, sono semine diverse, ogni gruppetto di foglie è praticamente una pianta differente. Basta guardare allo stelo per rendersi conto che sono tantissime radici differenti tutte accorpate in una sola pianta per illudere gli acquirenti e spingerli all’acquisto.

In questo modo tutte le radici sono sovraffollate in uno spazio veramente ridotto, non idoneo alla vita. Per questo nonostante l’acqua, tenderanno subito a seccarsi. L’unico modo per far sopravvivere una pianta di questo tipo è liberarla. Quello che dovete fare è armarvi di terreno fresco, un vaso capiente e tanta pazienza.

Eliminate il vaso in cui la pianta è presente e andate a spolpare il terreno, separando le varie piantine presenti all’interno. Potete farlo con le mani oppure con una cannuccia. Una volta separate pulitele accuratamente e quindi andate a sistemarle ben separate tra loro all’interno di un vaso capiente a sufficienza. Inumidite il terreno adeguatamente senza però bagnare le foglie. A questo punto il basilico sarà effettivamente pronto alla crescita e potrà dare vita a piante sane e robuste.

L’alternativa, se non volete effettuare questo passaggio, è non acquistare il basilico da due o tre euro al supermercato ma rivolgervi ad un vivaio o un fioraio specializzato che possa darvi per il giusto costo una pianta di basilico e non un insieme di semine differenti pompate per la crescita in breve tempo. Così avrete sempre basilico fresco per i vostri piatti e una bella pianta che rallegra la casa.