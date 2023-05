PC, tablet o smartphone: la tua scelta rivela chi sei

Curiosi di scoprire chi siete realmente? Fate questo test e lo saprete in pochi minuti: ecco cosa dovrete fare.

Partecipare ad un test della personalità è sempre un bel passatempo, perché avremmo l’opportunità di scoprire qualcosa in più su noi stessi. Certo, non tutti pensano che siano molto utili in generale, ma in realtà possono essere in grado di svelare qualcosa di importante sulla nostra identità, forse un aspetto che non abbiamo mai conosciuto o che andrebbe approfondito. In tal modo è probabile che la nostra vita migliori.

Forse il test che abbiamo da proporre in questo specifico caso potrebbe esservi di supporto, perché tende a differenziarsi da tutti quelli che conosciamo già per una semplice ragione: è a tema tecnologia. Come potete vedere dalla prima immagine, dunque, sono presenti un tablet, un PC e un cellulare. Ognuno di questi rappresenta un aspetto diverso della personalità delle persone, ragione per cui sono delle opzioni particolari da scegliere.

Tre soluzioni tecnologiche, ma ne puoi scegliere solo una: ecco cosa dirà di te

Ma andando con ordine, che cosa scegliereste in questo caso? Se il vostro occhio è caduto sul tablet, probabilmente siete delle persone originali e aperte alle novità, che non amano partecipare a dei progetti già visti o che non sono in grado di soddisfare le vostre aspettative. Per voi tutto può essere rinnovato, di conseguenza non ha alcun senso limitarsi a ciò che si ha. Questo, dunque, vi rende degli individui parecchio ambiziosi.

D’altro canto, se il dispositivo elettronico che maggiormente preferite dovesse essere il PC, allora siete delle persone metodiche e precise, che preferiscono attenersi alle regole del passato non approvando quelle del presente. Se ne avete la possibilità di sicuro non farete utilizzo di ciò che è attuale, scegliendo appositamente di guardare quello che è già esistito per poi riportarlo al futuro, come se non vorreste dimenticarlo né ora né mai. Con il tempo, però, arrivate a capire che non tutto può essere ricordato in eterno.

In conclusione troviamo il cellulare, elemento molto interessante come i precedenti. Ciò significa che siete delle persone dinamiche e piuttosto versatili, che diversamente da tante altre avete il desiderio di utilizzare i dispositivi elettronici o gli oggetti in generale per compiere delle azioni il più velocemente possibile. Così facendo vi mostrate capaci di imparare e di apprezzare quello che avete, senza mai esagerare nel complesso ed amando tutti coloro che la pensano esattamente come voi.