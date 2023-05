Affascinante come un Re, ora si può: arriva il profumo di Re Carlo III

Ora tutti possono avere il profumo di Re Carlo III e apparire come un vero e proprio sovrano. Sicuramente sarà uno dei profumi più richiesti nel Regno Unito.

Apparire e profumare come un vero Re è il sogno di molte persone, e per questo motivo il profumo dedicato al nuovo Re avrà certamente un grande successo. Nella storia dell’umanità gli esseri umani hanno sempre utilizzato un prodotto per profumarsi.

Molti studiosi ritengono che il profumo, o meglio l’arte di mescolare gli aromi per profumarsi, sia nata in Grecia e a Roma, grazie ad Alessandro Magno che viaggiando tra l’Asia e l’Europa assimilò molte usanze di altri popoli. Tuttavia, sono stati ritrovati anche dei contenitori per la cosmetica in Medio Oriente, che risalgono addirittura a 9.000 anni fa. Per quanto riguarda la produzione vera e propria dei profumi ricchi di aromi, si dice che i primi siano stati gli antichi egizi, i quali li utilizzavano soprattutto per profumare i corpi delle persone scomparse, come protezione per l’ultimo viaggio verso l’aldilà.

Oggi invece il profumo ha tutt’altro scopo, oltre a profumare la pelle serve anche per capire la personalità di una persona. Per questo motivo avere il profumo di un Re equivale ad immedesimarsi nella personalità del sovrano più importante del mondo.

Il profumo del Re britannico

Si tratta di un profumo firmato da Penhaligon’s e nato anche grazie alla collaborazione di Re Carlo III. Nel Regno Unito tutte le grandi cerimonie hanno un nome specifico, quasi un nome in codice. Ad esempio, l’incoronazione di Re Carlo III che avverrà il 6 maggio è chiamata operazione Golden Orb, e la fragranza di profumo che il Re utilizzerà è già pronta, e il suo nome è Highgrove Bouquet di Penhaligon’s. Ciò che sorprende di più è che uno dei creatori della fragranza è proprio il sovrano, insieme allo storico brand britannico.

Il nuovo sovrano britannico ha scelto delle fragranze che ricordano i fiori della primavera e dell’estate, presenti negli antichi giardini inglesi. Il profumo emanato rievoca i bellissimi momenti passati da Re Carlo nei giardini di Highgrove Gardens, che per anni è stata la sua casa.

I guadagni che arriveranno dalla vendita del profumo del Re, saranno devoluti alla fondazione che supporta i suoi progetti e che finanzia i programmi di formazione e istruzione. Il Re Carlo da oltre 50 anni difende la sostenibilità, infatti ha chiesto di sostituire la plastica della confezione con la carta riciclata, e persino l’inchiostro usato per scrivere sulla confezione del profumo è biologico.