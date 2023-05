Samuel Peron: la dedica dopo la vittoria al Cantante Mascherato commuove tutti

Il noto ballerino e insegnante di danza Samuel Peron ha recentemente ottenuto la vittoria al Cantante Mascherato: c’è la dedica su Instagram

La danza è un’arte molto nobile, che va preservata. In giro di ballerini e ballerine di talento ce ne sono a iosa e in tanti cercano di farsi strada nel vasto e complesso mondo della televisione italiana. Uno dei maggiori trampolini di lancio, in tal senso, è sicuramente Amici, il noto talent show musicale guidato dall’altrettanto famosa conduttrice pavese Maria De Filippi.

Ma non tutti percorrono lo stesso itinerario, per arrivare a livelli più elevati. Prendiamo, ad esempio, l’apprezzato ballerino – nonché insegnante di danza – Samuel Peron. Nato a Marostica, un comune della provincia di Vicenza, nel 1982 (41 anni compiuti lo scorso 21 aprile), Peron comincia a danzare prestissimo. Già all’età di 4 anni muove i primi passi, a dimostrazione di come questa passione lo accompagni praticamente da tutta la vita. Si tratta, inoltre, di un profilo alquanto eclettico: la sua formazione artistica spazio dal liscio allo standard, dal latinoamericano al funky, dalla danza contemporanea a quella moderna. Insomma, basta mettere una canzone nello stereo o nel cellulare e Peron saprà quasi sicuramente mettere in atto una coreografia quantomeno adatta al contesto proposto.

Il ballerino veneto, inoltre, si è diplomato all’istituto d’arte come designer. Dopodiché ha scelto di prendere parte al corso di laurea in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Padova. La laurea, però, riuscirà a conseguirla nel 2015 all’Università telematica San Raffaele. Una delle sue prima esperienze in televisione risale al 1991, quando Peron partecipò allo show denominato Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina d’Avena. Ma per la fama bisogna aspettare il 2005. A partire dalla seconda edizione, Samuel Peron partecipa ininterrottamente al famoso programma Ballando con le stelle, in onda su Rai 1. E ha anche vinto la quarta edizione, in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone.

Samuel Peron, la commovente dedica della compagna Tania Bambaci

Quest’anno, invece, è stato uno dei concorrenti del talent show Il Cantante Mascherato 4 (condotto sempre da Milly Carlucci), da cui recentemente è uscito vincitore nei panni di Cavaliere Veneziano. Una bella soddisfazione per il ballerino di Marostica, dopo tutta la fatica e i numerosi sacrifici.

A renderlo ancora più orgoglioso ci ha pensato la splendida modella siciliana Tania Bambaci, sua compagna dal lontano 2013. Lei ha postato sul proprio profilo Instagram una dedica davvero commovente per la sua dolce metà, dopo il successo al Cantante Mascherato. Tre le foto pubblicate dalla Bambaci, il giorno del compleanno di Peron. Nella prima si vedono i due innamorati sorridenti e intenti a baciarsi, mentre nelle altre due immagini è presente anche il piccolo figlio Leo. “Undici compleanni insieme, ma questo ha un sapore diverso. Perché il regalo più grande lo stringiamo tra le braccia (in riferimento al figlio, ndr). Tu ci sei sempre, anche quando nemmeno io mi sopporterei. Love you“, ha scritto Tania. Una bella storia d’amore.