Un Passo dal Cielo 7 chiude in anticipo: svelato il motivo

Un Passo dal Cielo 7 si avvia verso una chiusura anticipata. Il motivo è semplicissimo: perché la soap opera si interromperà.

Sono sempre tante le novità del palinsesto Rai. Infatti in queste ore si è vociferata una chiusura anticipazione di Un Passo dal Cielo 7, che va verso una chiusura anticipata. Dietro questa decisione però c’è una motivazione precisa. Andiamo quindi a vedere perché i telespettatori dovranno fare a meno della fiction.

Sono tante in questo periodo le novità del palinsesto Rai in questo mese di Maggio ed alcune di queste riguardano proprio la seguitissima serie ‘Un Passo dal Cielo‘. Ad oggi la Rai trasmette la fiction nel prime time di giovedì. I cambiamenti però riguarderanno anche Il Paradiso delle Signore che sta andando verso la conclusione della settima stagione. Per quanto la soap opera con Alessandro Tersigni si andrà incontro alla consueta pausa estiva.

Come abbiamo anticipato però saranno diversi gli eventi che cambieranno la programmazione Rai nel corso del quinto mese dell’anno. È quindi prevista una variazione anche per quanto riguarda la fiction con Giusy Buscemi. Salta quindi anche la programmazione consueta di giovedì, con il finale di stagione che verrà trasmesso in due puntate. Andiamo quindi a vedere cosa succede ad ‘Un Passo dal Cielo 7’.

Un Passo dal Cielo 7, cambia la programmazione: stravolto il palinsesto

Il finale di stagione di Un Passo dal Cielo non sarà trasmesso come di consueto nel prime time di giovedì. Infatti le ultime puntate della serie sono slittate a domenica 7 e lunedì 8 maggio come sempre su Rai 1. Questa è la decisione finale dei vertici della televisione di Stato. Il sipario su ‘Un Passo dal Cielo 7’ quindi calerà nelle giornate di domenica e lunedì, quando i telespettatori potranno scoprire cosa succederà negli episodi finali.

Novità anche per quanto riguarda le repliche della prima stagione di Blanca. Le puntate infatti andranno in onda domenica 28 e lunedì 29 maggio, con le prime due puntate. Successivamente la serie andrà in onda solamente di Lunedì e dovrà affrontare la competizione con l’Isola dei Famosi. Tutte queste novità nel palinsesto Rai sono dovute al ritorno del Giro d’Italia. Anche quest’anno infatti andrà in onda in chiaro sulla televisione di stato italiana.

L’appuntamento con la prima tappa del giro andrà in onda il prossimo 6 maggio e si partirà alle ore 14:00 e si andrà avanti fino alle 17:15 circa. Il Giro quindi porterà anche alla sospensione per Ore 14 e Bella Mà. Il talk show condotto da Infante andrà in onda al termine del Giro d’Italia e andrà avanti per tutto il mese di giugno. Mentre per lo show di Pierluigi Diaco ci sarà una grande pausa, per poi tornare in onda solamente a metà settembre.