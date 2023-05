Repellente per insetti fatto in casa, c’è un ingrediente segreto che non immaginerai mai

Tempo d’estate e arrivo di insetti e animaletti ovunque, le passeggiate diventano un incubo come mangiare all’aperto. Niente di meglio di un repellente fatto in casa.

Certo, ci sono quelli in vendita ma se ne trovano di due tipologie: chimici e quindi poco idonei soprattutto ai bambini e green con un costo elevato che non è ideale quando bisogna proteggere tutta la famiglia in uno spazio abbastanza grande.

La soluzione è produrlo in casa in poche e semplici mosse per ottenere un prodotto perfettamente sicuro, naturale e a prova di inetto in qualunque condizione.

Il repellete per insetti fatto in casa

Preparare un repellente fatto in casa è la scelta ideale perché non lascia cattivi odori, si può fare anche in grandi quantità con prodotti che si trovano comunemente in casa e soprattutto si può usare sia all’estero che all’interno con la massima efficacia.

Per prepararlo basta davvero poco, un contenitore di plastica, aceto bianco classico, cannella e un po’ di sapone per i piatti (meglio ancora se naturale). Unite 200 ml di aceto bianco e 3 cucchiaini di cannella o 2 bastoncini, lasciate macerare per un’ora e poi aggiungete 1 cucchiaino di sapone per piatti. Travasate tutto in un pratico spruzzino e azionatelo in quei punti della casa dove ci sono insetti o dove possono entrare come le finestre, la parte bassa del balcone, i battiscopa.

Gli insetti in generale non gradiscono gli odori forti e quindi questo rimedio si può applicare a qualunque circostanza. Se avete un giardino particolarmente grande non c’è bisogno di chiamare un’azienda che si occupi della pulizia dagli ospiti indesiderati, basta collocare ai quattro angoli un bicchiere contenente aceto, fette di limone e aglio e non troverete più alcun insetto.

Le mosche, le zanzare ma anche le api e le vespe non resistono a questo tanfo e quindi si allontanano. Una sorta di barriera naturale che deve essere in quantità adeguate per coprire l’intero perimetro. Quindi si possono cospargere parti di aglio lungo tutto il borgo in giardino, direttamente nel terreno, oppure posizionare del caffè che brucia se avete il timore che api e vespe si avvicinino.

In questo modo anche se ci sono bambini piccoli all’estero saranno messi al riparo senza dover sopportare la puzza chimica dei detergenti che tipicamente vengono usati per tenere via questi insetti. Se volete massimizzare la resa, anche sul davanzale oppure nel balcone è utile collocare delle piantine che siano erbe aromatiche. L’odore pungente farà da barriera e gli insetti non riusciranno ad avvicinarsi. Ovviamente dovrete sentire anche voi l’odore di tutto questo ma sicuramente ne vale la pena.