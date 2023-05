Senzatetto sbanca alla Lotteria e diventa milionaria: la cifra vinta e come la spenderà

Una senzatetto è riuscita a vincere una cifra spropositata, rimanendo del tutto incredula. Come è cambiata la sua vita da quel giorno?

Alcune situazioni possono cambiare completamente la nostra vita, stravolgendola e modificandola in grande. Possono essere delle circostanze più che gradite, su questo non abbiamo dubbi, ma nel momento in cui accadono non possiamo non chiederci come siano successe. Quello che stiamo raccontando non è un esempio qualunque, bensì la storia travagliata di una donna che, da un giorno all’altro, si è ritrovata con milioni di dollari fra le mani.

Parliamo di Lucia Forseth, una donna statunitense che è stata una senzatetto per anni e che è riuscita a cambiare la sua vita per sempre. Tutto ha avuto inizio con l’acquisto di un biglietto della lotteria, in un giorno dove pensava che non avrebbe più avuto niente da perdere. Dopo averlo acquistato decise di attendere, notando che effettivamente aveva vinto una cifra. Quello stesso numero, però, le avrebbe cambiato il resto dei giorni.

Senzatetto gioca alla lotteria e diventa milionaria, è tutto vero: neanche lei lo avrebbe mai immaginato

Inizialmente pensava si trattasse di un errore o di una sua visione. Tuttavia, guardando in maniera più accurata, si accorse che era appena diventata milionaria. Non ci poteva credere ovviamente, ma dopo tutto quello che aveva passato non vedeva l’ora di modificare per sempre quelle routine quotidiane che non riusciva più a sopportare. Che cosa successe a seguito della sua vittoria, e come è cambiata la sua vita da quel momento?

Dopo aver riscattato il suo premio si occupò di comprare una nuova casa, per poi ripartire da zero laddove era andato tutto in discesa. In seguito trovò l’amore e si iscrisse all’università, rimodulando totalmente il suo modo di vedere la vita diversamente a quanto pensava di fare in precedenza. Ma la notizia più sconvolgente riguardò il modo con il quale decise di gestire il resto dei soldi rimanenti: anche questa parte ha dell’incredibile.

Lucia Forseth, come ha dichiarato in una conferenza stampa di una testata giornalistica locale, scelse volontariamente di investirli cosicché potesse assicurarsi un guadagno sicuro per il futuro. Una scelta ardua da compiere, ma non impossibile visto e considerato che abbia già avuto brutte esperienze in merito. Questa storia è un ottimo modo per raccontare la vicenda drammatica di una donna che, da un giorno all’altro, è riuscita a risollevarsi dal baratro per via di una circostanza totalmente inaspettata.