Whatsapp, a breve non funzionerà più: cosa fare per continuare ad utilizzarlo

A breve WhatsApp potrebbe non funzionare più. Ecco cosa bisogna fare per continuare ad utilizzarlo, bastano pochi passaggi

Whatsapp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più famose e utilizzate al mondo, disponibile sia per smartphone che per desktop. L’applicazione permette di inviare messaggi, foto, video, documenti e di effettuare chiamate e videochiamate, sia individuali che di gruppo. Inoltre, è possibile creare gruppi di chat, dove più persone possono comunicare contemporaneamente.

L’interfaccia di Whatsapp è intuitiva e facile da usare, ed è disponibile in molte lingue diverse. Inoltre, l’applicazione è compatibile con tutti i principali sistemi operativi per smartphone, tra cui iOS, Android e BlackBerry OS. È anche possibile utilizzare Whatsapp sul desktop, grazie alla versione web e alla versione desktop dell’applicazione.

A breve WhatsApp non funzionerà più, come continuare ad utilizzarlo

La versione desktop di Whatsapp è disponibile per Windows e Mac, e permette di utilizzare tutte le funzionalità dell’applicazione direttamente dal proprio computer. Inoltre, grazie alla versione desktop, è possibile inviare messaggi anche quando il proprio smartphone non è disponibile o non è vicino. Tuttavia, la versione desktop di Whatsapp non supporta ancora tutte le funzionalità della versione per smartphone, in particolare quelle legate agli strumenti per le aziende.

Gli sviluppatori di Whatsapp rilasciano regolarmente aggiornamenti per migliorare le prestazioni dell’applicazione e correggere eventuali bug. Inoltre, grazie al supporto della comunità di utenti, gli sviluppatori di Whatsapp sono in grado di individuare rapidamente eventuali problemi e risolverli al più presto.

Tuttavia, recentemente, gli esperti di WABetaInfo hanno fatto una scoperta importante. Il logo della versione desktop di Whatsapp è stato cambiato da verde a grigio. In genere, un colore grigio corrisponde a un prodotto che non funziona più, e sembra che questo sia quello che accadrà in futuro all’applicazione desktop. Infatti, alcuni utenti hanno già ricevuto un messaggio di avviso all’interno dell’applicazione, che li informa che l’applicazione smetterà di funzionare e li invita a scaricare la versione nativa dall’Microsoft Store.

Ci sono tuttavia utenti che vorrebbero continuare a utilizzare la vecchia versione di Whatsapp, poiché la versione nativa non supporta ancora tutte le funzionalità disponibili nella versione classica, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti per le aziende. Probabilmente, in futuro, non ci sarà modo di utilizzare questa versione, ma gli utenti possono comunque fare affidamento su Whatsapp Web come alternativa.

Fortunatamente c’è però un modo per continuare ad utilizzare l’app. WhatsApp sta infatti rilasciando l’opzione per iscriversi al programma beta di WhatsApp Web: apri WhatsApp Web, connettiti al tuo dispositivo scansionando il codice QR e apri la sezione di aiuto. Una volta iscritto, riceverai gradualmente tutte le nuove funzionalità riservate ai beta tester.