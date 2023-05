Non ricordi il titolo di una canzone che ti piace? Ci pensa il tuo smartphone con questo trucco

Amate alla follia un brano che avete sentito di recente, ma non riuscite a trovarlo? Usate questa funzione allora, vi servirà di sicuro!

Sappiamo molto bene che riconoscere un brano musicale non è sempre facile, soprattutto se il testo è in una lingua che non conosciamo molto bene. A meno che non sia la nostra oppure l’inglese, come potreste intuire, è davvero difficile arrivare a comprendere una canzone specifica senza sforzarsi un minimo. Oltretutto ognuno di noi può avere diverse lacune al riguardo, ragione per cui non è affatto semplice e, come spesso accade, rivolgersi a delle app di terze parti potrebbe esserci di supporto.

Ne esistono di diverse e sono tutte variegate, ma il problema rimane in ogni caso: non ci aiutano come dovrebbero. Il nostro suggerimento in merito è di approfondire gli studi di una lingua specifica, come l’inglese ad esempio, in modo tale da poter essere pronti a sostenere un’eventuale prova o riconoscimento di un testo o di un brano che sentiamo sul momento. Insomma, non possiamo pretendere di sapere ogni cosa senza sforzarci un minimo di conoscere la sua base, non credete?

Brano musicale difficile da identificare? Nessuna paura: usa quest’applicazione e lo troverai di sicuro

Ma se il tempo a nostra disposizione non fosse così tanto, allora potremmo pensare di rivolgerci all’uso di un’app in grado di farlo al posto nostro. Si tratta di un servizio in voga da diversi anni e che molti di noi, per un motivo o per un altro, tendono ad ignorare, nonostante la sua grande utilità in tal senso. Ciò che occorre fare in questi casi, quindi, è di ricorrere a queste tipo di metodologie cosicché sia possibile giungere ad una conclusione ottimale e non affrettata.

L’app che vogliamo consigliarvi, che a conti fatti è al pari di una funzione, è Shazam, cioè un’ottima soluzione per tutti coloro che vorrebbero trovare una canzone soltanto dalla melodia o da alcune parole pronunciate. Il suo funzionamento è piuttosto semplice, perché una volta scaricata ed installata, sarà sufficiente aprirla e poi avviare il tasto di registrazione che ci apparirà davanti, utile per accedere alla sua unica ed utilissima funzione.

A quel punto dovremo far partire il brano musicale o la melodia, che di solito è presente in un video che ci piace tanto, e poi aspettare che l’algoritmo dell’applicazione rilevi il titolo della soundtrack. Non ci vorrà molto tempo, difatti saranno sufficienti pochi secondi, inoltre è raro che il servizio non sia in grado di riconoscere una determinata canzone a meno che non sia del tutto sconosciuta, state tranquilli su questo.