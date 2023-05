The Good Doctor, protagonista lascia la serie a causa di un incidente

Uno dei protagonisti della serie The Good Doctor lascia la serie a causa di un incidente: i dettagli della vicenda

‘The Good Doctor’ è una serie medical di successo americana con protagonista Freddie Highmore. La serie tratta la storia di un medico affetto dallo spettro autistico, che con brillantezza e sagacia deve risolvere i problemi che giornalmente attanagliano un ospedale, affrontando al contempo anche i problemi sociali derivanti dal suo stato mentale, condito dai classici intrecci amorosi di un medical drama.

La serie tv è arrivata alla sua settima stagione, vedendo nel corso degli anni vari ricambi nei membri del cast. L’ultimo in ordine cronologico a lasciare è uno dei protagonisti dell’ultima stagione e il suo abbandono è oramai ufficiale.

Brandon Larracuente lascia The Good Doctor

Dopo essere entrato nel cast del medical drama nell’ultima stagione trasmessa, Brandon Larracuente, ventottenne attore americano che in The Good Doctor interpreta il ruolo del dottor Danny Perez, lascerà il cast della serie, non prendendo quindi parte alla settima stagione. La produzione della serie, che andrà in onda in autunno negli Stati Uniti sulla Abc e successivamente in Italia su Rai 2, non ha però escluso che il dottor Perez possa prendere parte a qualche episodio del tv drama americano come guest star.

Nell’ultima stagione di The Good Doctor, il dottor Danny Perez viene salvato dalla dottoressa Jordan Allen, interpretata da Bria Samonè Henderson, che prende la rischiosa decisione di somministrargli del fentanyl. La motivazione che ha portato a questa decisione è dovuta ad un incidente che ha visto il dottor Perez coinvolto all’interno di un’ambulanza, causandogli un arresto cardiaco. La storia del dottore, fatta di scelte sbagliate e tossicodipendenza, lo porta una volta tornato in forze dopo la scelta della dottoressa Jordan, a cercare di non ricadere negli errori passati e per farlo l’unica soluzione è quella di lasciare San Josè e tornare dalla sua famiglia in Texas per ricevere un maggior conforto.

L’attore americano, famoso anche per aver interpretato il ruolo di Jeff Atkins nella serie Netflix ‘Tredici’, dovrà a breve recitare come co-protagonista in una nuova serie tv dal titolo ‘On Call’, prodotta per Prime Video da Dick Wolf, la mente dietro i colossal Law & Order ed FBI. Al suo fianco Brandon Larracuente avrà Troian Bellisario, famosa per aver interpretato il ruolo di Spencer nel celebre teen drama Pretty Little Liars. Dai suoi profili social l’attore ha ufficializzato la sua partecipazione alla nuova serie, mostrandosi entusiasta del progetto.