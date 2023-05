Un Posto al Sole, le anticipazioni: drastica decisione

Spuntano le prime anticipazioni di Un Posto al Sole. Arriva inaspettatamente una decisione drastica: cosa succederà nei prossimi episodi.

Un Posto al Sole continua ad essere una delle soap opere più seguite in Italia. In onda su Rai Tre, ogni settimana la serie riesce a tenere incollati allo schermo milioni di italiani pronti a seguire le vicende di Palazzo Palladini. Scopriamo quindi cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime puntate.

Tra i punti fermi del palinsesto Rai dal 1996 troviamo la soap opera Un Posto al Sole. Ad oggi la serie in onda sul terzo canale della televisione di Stato, può vantare oltre 6mila episodi. Nonostante la serie vada avanti da anni sono ancora tantissimi gli appassionati pronti a seguire le vicende di Palazzo Palladini. Il condominio sorge sulla pittoresca collina di Posillipo, in bella vista sul Vesuvio.

Nel corso della puntata andata in onda di lunedì, Marina ha preso una decisione drastica su Roberto dopo la delusione per quanto ha scoperto sul suo conto. Tra i due potrebbe scoppiare una tensione con delle conseguenze imprevedibili. Situazione differente invece per Franco e Angela, che sembrano aver ritrovato quell’armonia di coppia che da tempo non avevano. Ma le novità per i due non finiscono qui. Andiamo quindi a vedere che cosa succederà nel corso di questa settimana.

Un Posto al Sole, tensione tra i due: tutte le anticipazioni

Ad inizio settimana abbiamo potuto notare lo scoppio della tensione tra Marina e Roberto. Dopo aver trovato nuovamente una serenità di coppia, Franco e Angela si troveranno ad affrontare un nuovo problema. La ragazza si troverà ad affrontare una nuova preoccupazione che l’assalirà. Mentre invece Guido, Bice e Sergio sono pronti a partire per una crociera, mentre Mariella deve vedersela con Sasà, che si sentirà tradito come amico.

Diversi colpi di scena avverranno nella puntata di martedì 9 maggio. Infatti vedremo il nuovo scontro tra Marina ed il compagno. Allo stesso tempo Ferri cercherà di capire che cosa sta sbagliando con la moglie che nel frattempo ha preso una drastica decisione. Raffaele invece che da tempo è testimone della tensione tra Giulia e Ornella, farà una proposta alla moglie per aiutarla a scaricare la tensione delle ultime settimane.

Infine vedremo anche che l’uomo sarà offeso dall’essere stato escluso dalla crociera da Mariella. Cerruti quindi si confiderà con un confidente che con i suoi silenzi riuscirà a dargli dei consigli da vero amico. Questo e tanti altri colpi di scena sono in arrivo con le prossime puntate di Un Posto al Sole.