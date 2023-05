Dolce e Gabbana si butta su un nuovo settore, i progetti fanno già sognare

Dolce & Gabbana sbarca ufficialmente in un nuovo settore commerciale. Sta per avviare tre progetti negli USA, Spagna e Maldive

Dolce e Gabbana sono due designer italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, noti per aver creato marchi di moda di lusso noti per i loro tessuti di alta qualità e design audaci.

Gabbana, milanese, nasce da un padre operaio tipografia e una madre che stirava vestiti per una lavanderia. Dolce invece è la parte siciliana del duo. I due si conoscono negli anni ’80, quando lavorano come assistenti stilisti presso una maison di moda a Milano, e fondano la loro griffe nel 1985. La loro prima collezione è stata lanciata nel 1986 e da allora sono una presenza importante nel mondo della moda. Oltre alla moda, il duo ha disegnato anche fragranze, cosmetici e orologi.

Stefano Dolce e Domenico Gabbana sono due imprenditori miliardari e secondo Forbes il loro patrimonio ammonta a 2,1 miliardi di dollari ciascuno. Hanno creato una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, profumi, orologi e occhiali da sole. Il loro marchio si è espanso in tutto il mondo, con negozi in città come Milano, Londra, New York e Tokyo. Inoltre, hanno collaborato con molte celebrità e creato abiti per eventi importanti come il Met Gala e il Festival di Sanremo.

Dolce & Gabbana, in quale settore sbarca il duo della moda

Dolce & Gabbana ora ha deciso di ampliare i propri settori di investimento sbarcando nel mercato immobiliare. Il marchio italiano è solo l’ultimo ad essersi avvicinato a questo ramo, dopo l’approdo nel medesimo settore di Armani e Versace.

L’approdo nel real estate inizierà con la realizzazione di due progetti residenziali che verranno realizzati negli Stati Uniti e in Spagna. Un altro progetto verrà realizzato alle Maldive. Per il progetto negli USA ci sarà la collaborazione con la Jds Development Group di Miami, per quello in Spagna con Sierra Blanca Estates di Marbella mentre per i progetto alle Maldive il partner del brand italiano sarà DarGlobal.

In una nota dell’azienda viene spiegato che: “Ancora una volta Dolce & Gabbana si fa ambasciatore del Made in Italy nel mondo ampliando il perimetro delle proprie attività per offrire un’esperienza lifestyle a tutto tondo che rappresenti i valori fondamentali del brand combinati ai più alti standard dell’ospitalità internazionale”. Come mission infatti l’azienda italiana ha quello di offrire un’esperienza completa per i propri clienti, che va dal beauty all’hospitality.